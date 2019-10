Los principales partidos políticos coinciden en aumentar la financiación en Sanidad

Actualizado 28/10/2019 14:01:26 CET

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cinco partidos políticos con mayor representación parlamentaria, PSOE, PP, Ciudadanos (Cs), Podemos y Vox, están de acuerdo en que es necesario aumentar el dinero destinado a Sanidad en la nueva legislatura tras las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. En concreto, los socialistas se han comprometido a incrementar la inversión al 7 por ciento del PIB "de forma progresiva" si continúan en el Gobierno.

"Tenemos que llegar a un acuerdo entre todos. Estamos comprometidos con llegar al 7 por ciento del PIB de forma progresiva, y hay que hacer un cambio en la fiscalidad para financiar adecuadamente", ha reconocido la representante socialista, la doctora Perla Borao, portavoz socialista en la comisión de Sanidad del Senado, que ha participado junto a representantes de otras fuerzas políticas en un debate organizado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).

La dirigente popular y enfermera Elvira Velasco ha optado por "cambiar" el modelo de financiación para "garantizar la viabilidad, solvencia y sostenibilidad" del SNS. "Es necesario si queremos consolidar y desarrollar la cohesión y la equidad, incoporar nuevas innovaciones terapéuticas y las últimas tecnologías, o hacer realidad un sistema más preventivo y personal. Es necesario si queremos dejar el gran SNS que tenemos ahora mismo a las generaciones futuras", ha explicado.

Por su parte, el médico y candidato de Cs al Congreso por Salamanca José Antonio Mirón ha detallado que su partido apuesta por un sistema sanitario "universal, accesible, basado en la eficiencia, la calidad, la seguridad del paciente y la satisfacción de los profesionales". "Tenemos que hacer un Pacto Nacional por la financiación del SNS. Necesitamos financiar más este pilar fundamental del Estado de Bienestar. Hay que aumentar el presupuesto progresivamente, siempre con responsabilidad y buscando la eficiencia", ha abogado.

La candidata de Podemos al Congreso por Badajoz Amparo Botejara ha lamentado la escasa financiación para la Sanidad que llega a algunas comunidades autónomas. Por último el doctor Juan Luis Steegmann, candidato de Vox al Congreso por Madrid, ha apuntado que España "no" gasta mucho en Sanidad. "El sector público tiene que gastar más, pero la cuestión es cómo se hace", ha señalado. Junto a esto, ha denunciado que "se paga mal" a los profesionales, y ha apostado por devolver las competencias sanitarias al Estado para ahorrar costes y aumentar la eficacia.

"Ahora estamos atomizados y somos ineficientes. La unificiacion de recursos llevará a mejor racionalización del gasto sanitario", ha reivindicado, mientras la dirigente socialista Perla Borao ha contestado que la centralización "no supondría un ahorro". "He visto cómo era la atención sanitaria en Teruel antes de las transfernecias y ahora, ha mejorado muchísimo. Las transferencias no impiden que desde el Ministerio haya coordinación y liderazgo, las compras centralizadas de fármacos para mejorar la eficacia o los proyectos para fomentar los genéricos y biosimilares", ha argumentado.

MEDIDAS PARA CONTROLAR LOS PRECIOS DE FÁRMACOS

Por otra parte, Vox y Podemos han coincidido en la importancia de controlar mejor los precios de los fármacos. "El Estado ahora no tiene fuerza en la negociación de medicamentos. Además, los fármacos son aprobados y las CCAA hacen lo que quieren. Necesitamos un proceso de aprobación más transparente", ha defendido Steegmann (Vox).

Botejara (Podemos) ha lamentado que España tiene "un problema grande" con los costes de los fármacos, que "hay que revertir". "Estamos asistiendo a un chantaje con los desabastecimientos, es muy grave lo que está ocurriendo. Necesitamos un pacto para que Farmaindustria no tenga contra las cuerdas al Gobierno y condicione los precios. La realidad es que los precios se están ajustando por su valor, y no por su coste real. Necesitamos transparencia en la aplicación de precios", ha afirmado.

ELIMINAR EL COPAGO

Podemos insta por que "desaparezca" el copago en los pensionistas, volviendo a la situación antes del Real Decreto-Ley 16/2012, mientras PSOE se ha comprometido a eliminarlos "de forma progresiva", centrándose en los grupos vulnerables. "Es una barrera importante para el sistema, que ha tenido consecuencias importantes en abandonos de tratamientos, por ejemplo", ha asegurado Perla Borao (PSOE).

En una línea similar, Vox apuesta por "fomentar la progresividad" en el copago, ya que consideran que es "un doble impuesto". "Estoy bastante de acuerdo con establecer tramos en los pensionistas, porque no todos son iguales ni tienen el mismo nivel adquisitivo", ha señalado Steegmann. El PP, impulsor de los copagos en 2012, ha reiterado su apoyo a la medida, aunque ha abierto la puerta a "revisar otras situaciones susceptibles en la modulación de copagos". Ciudadanos, por su parte, quiere que los copagos sean "justos y equitativos", ya que "puede haber pensionistas ganando más que algunos trabajadores, por lo que deberían colaborar".

MEJORAR LA ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS

El debate también ha abordado cómo mejorar la atención a los pacientes crónicos, que representan una parte importante de los recursos y costes del sistema sanitario actual. El PP, por ejemplo, pide "cambiar" el modelo de asistencia, con más equipos multidisciplinares y definiendo el domicilio como centro de cuidados, así como a través de la atención sociosanitaria.

Perla Borao (PSOE) ha abogado por "centralizar" la atención de la cronicidad en la Atención Primaria. "El médico de AP debe estar capacitado y formado para atender estos problemas. Un enfermo crónico no precisa de un hospital tan complejo, sino de centros sociosanitarios o unidades de atención domiciliaria, que en las zonas rurlaes están siendo muy bien aceptadas porque la gente no quiere salir de su casa", ha desarrollado.

Vox, Podemos y Ciudadanos han centrado sus propuestas en la prevención. "Prevenir la cronicidad es la solución. Es un problema fundamentalmente de envejecimiento", ha asegurado Steegmann (Vox), mientras la dirigente de Podemos Amparo Botejara ha reclamado "hacer más prevención, ya que la Ley de Salud Pública de 2011 está todavía por estrenar". "Es también un problema de envejecimiento, ya que ha aumentado la esperanza de vida. Si queremos abordar la cronicidad, necesitamos una Atención Primaria fuerte", ha añadido Botejara.

José Antonio Mirón (Cs) ha agregado que son los propios ciudadanos los que tienen que hacer actividades preventivas a través del estilo de vida saludable. "Se ha tirado la toalla en la educación de los pacientes, pero muchas citas en AP son innecesarias. Hay que motivar y sensibilizar, ya que la responasbilidad del estilo de vida es de los pacientes, no de los profesionales", ha defendido. Asimismo, apuesta por "fomentar" la atención sociosanitaria, la teleasistencia o incorporar más perfiles de profesionales, como fisioterapeutas.

LISTAS DE ESPERA Y RELACIÓN CON EL SISTEMA PRIVADO

Preguntados acerca de si fijarían un tiempo máximo para las listas de espera, Podemos ha concretado que los pacientes deben ser atendidos en 48 horas en Atención Primaria, y en especializada un mes si la patología es grave. PSOE pide que "no se utilicen las listas de espera como arma arrojadiza", y ha reconocido que, pese a que en algunas ocasiones "no es bueno para el sistema público", sí que "en determinadas situciones hay que externalizar una serie de procesos para agilizar las listas de espera".

Misma opinión han compartido Cs y PP en cuanto a la colaboración público-privada para abordar este problema. "Las listas de espera a día de hoy son insoportables. Hay que buscar solcuiones, incluyendo la colaboración con el sistema privado si es necesario", ha comentado Mirón (Cs), mientras Elvira Velasco (PP) ha pedido "contar con todos los recursos tanto públicos como privados para dar una buena respuesta a las demoras".