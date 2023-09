¿Por qué primera visita al oftalmólogo debe ser a los seis meses de edad?

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuando existen casos de ambliopía (ojo vago), defectos de graduación elevados o estrabismos en los antecedentes personales y familiares es importante hacer una primera valoración a los seis meses de edad para identificar y tratar estas patologías, según ha recomendado el oftalmólogo especialista en Oftalmopediatría y Estrabismo de Miranza IBO, Alfonso Castanera.

"Se trata de un chequeo muy simple, que consiste en la obtención de unas imágenes fotográficas y una serie de datos que nos permiten saber si un bebé de seis meses está en riesgo de poder desarrollar ambliopía y estrabismo o no. A partir de ahí, se establece un protocolo de seguimiento para identificar, lo más rápidamente posible, los factores que pudieran conducir a estas patologías y tratarlos", ha afirmado Castanera.

En este sentido, el diagnóstico temprano puede ayudar a evitar o a corregir con éxito diversas patologías, así como a prevenir futuras complicaciones visuales. No obstante, muchas veces los niños no son conscientes de las limitaciones visuales que tienen o no saben expresarlas, lo que dificulta la detección de cualquier problema en la vista y niños.

Desde Miranza señalan que examinar y constatar el buen funcionamiento de la vista resulta un factor clave que ayuda a evitar algunos problemas de aprendizaje y de rendimiento escolar de los más pequeños.

Según los expertos, algunos signos de alerta son la irritación y el picor de ojos, el lagrimeo, así como la fotofobia y sensibilidad a la luz. Además, es indispensable durante la etapa escolar, prestar atención a ciertos comportamientos que podrían indicar una sintomatología típica de patologías de la vista, como sentarse cerca del televisor, mala comprensión lectora, dificultad para leer en la pizarra o mala coordinación ojo-mano.

Para cuidar y conservar el bienestar ocular de los más pequeños, Castanera recomienda a los escolares "hacer descansos periódicamente, alternar los periodos de fijación en visión próxima con fijación en visión lejana, tener buena iluminación a la hora de estudiar, así como combinar estos periodos con la realización de actividad al aire libre".

Asimismo, la oftalmóloga pediátrica, experta en estrabismo de IMO Grupo Miranza, Ana Wert, ha recordado la importancia de no abusar del uso de pantallas. "Muchos niños en edad escolar pasan demasiadas horas en visión próxima y muy pocas en visión lejana, y eso comporta una tendencia a la miopización progresiva, entre otras alteraciones", ha resaltado.

CONSEJOS PARA QUE LOS NIÑOS INCLUYAN LAS GAFAS EN SU RUTINA

Llevar gafas o utilizar parche para la oclusión de un ojo puede ser complicado en el caso de algunos niños, ya que pueden sentirse física o emocionalmente incómodos con estas correcciones.

Para Wert es fundamental concienciar con naturalidad a los escolares sobre la importancia de su salud ocular. "Es necesario que los más pequeños comprendan que el cuidado de su visión les va a proporcionar un mayor bienestar a la hora de hacer mejor sus tareas escolares, así como, por el contrario, las consecuencias de no ponerse gafas o usar parche. Debemos trasladar este mensaje al niño con sensibilidad y sin atemorizar, desde el mismo momento de la consulta oftalmológica", ha asegurado.

En cuanto a la elección de gafas, los expertos indican que lo ideal es involucrar a los niños en la elección, ya que es importante que se sientan cómodos y a gusto para llevarlas a lo largo del día. Teniendo en consideración este principio, se deben identificar aquellas gafas cuyos materiales las hacen resistentes y ligeras a la vez, como las monturas de silicona.

Otro aspecto relevante es el tamaño y la forma, lo cual dependerá del tamaño del rostro del niño y de la distancia que hay entre los ojos. Es importante observar que el puente de las gafas quede correctamente apoyado en la nariz y que los cristales sean de material orgánico y con un tratamiento de antirayado, así como que las varillas sean flexibles y cuenten con la longitud adecuada.