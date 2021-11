Los presuntos sicarios de Ardines defienden su inocencia en la última sesión del juicio

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi un mes después de que arrancase el juicio por la muerte del concejal llanisco, Javier Ardines, en agosto de 2018, dos de los cuatro acusados han vuelto a tomar hoy la palabra en la última sesión de la vista para defender su inocencia. Han sido los supuestos sicarios, Djilali Benatia y Maamar Kelii los que, entre sollozos, han insistido en que ellos no han matado a Ardines.

Por su parte el supuesto inductor del crimen, Pedro Nieva, no ha querido hacer uso de su última palabra en el juicio. Tampoco el acusado de ser el intermediario, Jesús Muguruza, ha querido intervenir.

Djilali Benatia, uno de los acusados de ser el autor material si ha aprovechado su última palabra para durante más de quince minutos defender su inocencia y para asegurar que él no mató a Ardines, ni viajó a Asturias y que su declaración fue forzada por la Guardia Civil.

"Juro por mis hijos que yo a ese señor no le maté, no he hecho nada, de verdad te lo juro por mis hijos, no tengo nada que ver me la jugó la Guardia Civil", ha dicho entre lágrimas y dirigiéndose a la familia de Ardines que en primera fila seguían la sesión. Los familiares también han roto a llorar al escuchar al procesado.

Además ha aprovechado para insistir en las presiones y coacciones que sufrió por parte de los agentes, que según él le dijeron lo que tenía que declarar. Ha explicado que un "agente le pegó dos veces y le amenazó con que no iba a volver a ver a sus hijos y le empezó a contar la historia que tenía que contar amenzándole".

"Todos esos agentes son de la UCO", ha dicho Djilali, que ha ido describiendo los acentos y el aspecto de los agentes que ha asegurado estuvieron en los calabozos de Langreo cuando estaba detenido. "Me dijeron mejor que declarese que me caerían dos años, que pidiera perdón a la familia y en dos años estaba fuera, porque sino no iba a volver a ver a mis hijos. Me contaban siempre la misma historia que decían tenía que contar y si no lo denuncié es porque me decían que me iban a quitar a mis hijos", ha insistido.

Ha asegurado que él no podía aguantar la presión y declaró lo que le mandaron, sin dejarle leerla una vez hecha y obligándole a firmarla. "Actauron con mi mujer y con mis hijos criminalmente", ha dicho.

Benatia, que ha pedido perdón por su comportamiento en la sala y ha justificado dicho comportamiento porque ha asegurado que no se podía mantener callado al ver que "el agente de la UCO le estaba mintiendo en la cara". "Por eso salté", ha dicho.

Más escueto en su intervención ha sido el otro supuesto sicario, Maamar Kelii, que también ha dicho que "no ha matado a nadie y es inocente". Entre lágrimas el procesado ha insistido en su inocencia

Los cuatro procesados tenían derecho a tomar la palabra después de que sus letrados se hayan dirigido a los miembros del jurado para presentarles sus informes finales en los que han insistido en que durante todas las sesiones únicamente se han presentado conjeturas pero no hay ninguna prueba que inculpe a los acusados.

El próximo lunes los miembros del jurado recibirán por parte del Magistrado del Tribunal el objeto del veredicto y a partir de ahí iniciarán su deliberación.

Los cuatro acusados, Pedro Nieva, Jesús Muguruza, Djilali Benatia y Maamar Kelii, se enfrentan a una pena de 25 años de prisión. La Fiscal, Belén Rico, se ha mostrado convencida, en su informe final, de la culpabilidad de todos los procesados y ha pedido a los miembros del jurado su condena.