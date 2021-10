El presidente de Salud Mental España considera "insuficiente" la dotación económica de la Estrategia de Salud Mental

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel Zapico, ha considerado este miércoles que la dotación económica de la Estrategia de Salud Mental es "insuficiente", al igual que los 100 millones de euros destinados al Plan de Acción 2021-2014 de Salud Mental, anunciados el pasado sábado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

"Todo el presupuesto que se asigne al bienestar y a la salud mental no es un gasto sino una poderosa inversión de cara al futuro", ha sostenido Zapico, que ha comparecido durante la tarde de este miércoles ante la Comisión de Sanidad y Consumo en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, ha agradecido a todas las formaciones políticas sus intenciones de abordar los problemas relacionados con la salud mental, por lo que ha instado a los representantes de las formaciones a alcanzar un consenso porque "la estrategia debe salir adelante".

Nel Zapico ha explicado que demanda mayores recursos económicos porque "las carencias de la pandemia son enormes" y ha cuantificado que se necesita triplicar el número de profesionales de la psicología a la sanidad pública, a la vez que prestar mejores recursos humanos y contar con mejores medios materiales.

"Consideramos fundamental que se inviertan recursos para fomentar las relaciones en comunidad y que se reduzca al aislamiento social. También pedimos incorporar la perspectiva de genero en el abordaje de la salud mental, se realicen campañas de concienciación dirigidas específicamente a población joven", ha reivindicado.

En este sentido, el presidente de la confederación ha solicitado trabajar en la prevención de salud mental, especialmente en los jóvenes, fomentar un estado del bienestar y promover una educación emocional e inclusiva basada en el respeto. Nel Zapico ha recurrido a diferentes estudios que señalan que los más afectados por problemas de salud mental son las mujeres y los jóvenes y ha advertido que para 2030 "los problemas de salud mental será la discapacidad predominante en el mundo".

Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas(CIS), a los que ha hecho mención Nel Zapico, el 6,4 por ciento de la población ha acudido a un profesional mental por algún tipo de síntoma, siendo la ansiedad (43%) y la depresión(35%) las dos primeras causas.

"En España son más comunes los casos en las mujeres (14,1%) que los hombres(7,2%) y las cifras revelan que tres de cada mujeres con problemas de salud mental han sufrido violencia en el ámbito familiar o con su pareja", ha detallado.

Además, otro factor que preocupa a Salud Mental España es la desigualdad social, puesto que, según el CIS, el 32 por ciento de personas con pocos recursos han visto su salud mental afectada mientras que la población con más recursos ha sido inferior (17%). "La gente con pocos recursos tiene tres veces más de probabilidad d de tener problemas de salud mental", ha manifestado.

Esta diferencia también es notable si se recurre al consumo e fármacos, los cuales son, para Zapico, "parches" que "no solucionan nada". Al respecto, el 5,9 por ciento de la población con menos recursos ha hecho uso de ellos mientras que la población con más recursos solo los han usado el 1 por ciento.

Por último, Nel Zapico ha mostrado su firme "rechazo" y "oposición" al Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo porque "entra en contradicción con lo dispuesto en la convención sobre los Derechos Humanos de las personas con discapacidad", por lo que pedido al gobierno que vote en contra y paralice el proyecto.

SUICIDIO Y DETECCIÓN PRECOZ

Tras esto, los portavoces de los grupos parlamentarios han tenido la oportunidad de preguntar a Zapico sobre algunas cuestiones candentes en materia mental, como el suicidio, trastornos alimentarios, la detección precoz del bullying o la promoción de la salud mental.

"La promoción de la salud mental también debe tener una peagogia social. Para eso debemos pedir que se hagan las campañas que lo permitan así pero es difícil porque el estigma social es muy grande. Debemos instaurar la idea de que todos podemos tener relación con la salud mental", ha contestado.

En relación con el suicidio, el presidente ha recalcado que el suicidio es el principal problema de salud de Europa "sin ninguna duda" aunque ha matizado que se puede prevenir y ha puesto el ejemplo de Finlandia, donde se redujo hasta un 35 por ciento los casos.

"Creemos que es absolutamente fundamental la detección precoz pero aún no se llega a tener capacidad para detectar estos problemas incipientes", ha lamentado. En esta línea, también se ha referido al ciberacoso pero ha reconocido que aún "no hay capacidad ni perspectiva para ver la trascendencia".

"Efectivamente sabemos que hay un profundo aumento de las adiciones sin sustancia, como el juego, la pornografía, las redes sociales, lo que ha provocado mucho trastorno en los adolescentes", ha reconocido.

Otro de los aspectos en los que ha hecho hincapié Zapico ha sido sobre los trastornos alimentarios, sobre los que ha confesado que no se pueden cuantificar porque "hay mucha gente que no pide auxilio" y ha explicado que no se conoce porque no hay registros públicos en los hospitales.