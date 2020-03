El presidente de Murcia afirma que el Gobierno se está quedando a medias y pide medidas "más restrictivas"

Afirma que el Ministerio de Sanidad no ha contestado todavía a la petición del cierre de toda actividad no esencial

MURCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha considerado que el Gobierno de España se está quedando a medias y podría adoptar medidas más "restrictivas" frente a la pandemia del coronavirus y proceder al cierre de más sectores laborales, como el de la construcción.

En una entrevista concedida a La 1 de TVE, López Miras ha recordado que transmitió este domingo a Pedro Sánchez, durante la videoconferencia con los presidentes autonómicos, el "apoyo" y la "colaboración" del Gobierno de la Región en el desarrollo de todas las medidas que fueran necesarias en el estado de alarma.

De hecho, pidió a Sánchez que diera "un paso más" y fuera "más restrictivo" porque el departamento de Salud Pública de la Región y los informes del servicio de epidemiología dicen que la única manera de evitar la propagación de la pandemia es "siendo más restrictivos en las medidas de confinamiento y cerrar toda actividad no esencial".

Ha reconocido que, en virtud del decreto del estado de alarma, esta decisión solo la puede aprobar la autoridad competente, que es el Ministerio de Sanidad, pero el artículo 4.3 del propio decreto establece que esa decisión "la puede adoptar a propuesta de una comunidad autónoma siempre que esté justificado y motivado, encaminado a proteger la salud de las personas".

"En este caso, está justificado y motivado en los informes de salud pública y epidemiología, que es lo que nos está guiando en la Región a la hora de tomar cualquier decisión", según López Miras, quien destaca que la Consejería de Salud redactó una orden que establece qué servicios o actividades no esenciales deben cerrar.

"Siendo conscientes de que la competencia es del Ministerio de Sanidad y no podemos hacerlo, se elabora esa orden, la firma el consejero de Salud y se envía al Ministerio de Sanidad instándole a que la ejecuten en virtud del artículo 4.3", ha subrayado.

Ha afirmado que Sanidad no ha contestado todavía a esta petición, y solo se ha expresado a través de "un titular en un medio de comunicación". No obstante, ha insistido en que es consciente de que la competencia es del Ministerio. "Por eso no hemos decretado ese cierre, sino que lo hemos enviado para que lo hagan ellos", ha precisado.

A su juicio, el Gobierno central se está quedando a medio en las medidas adoptadas y ha puesto como ejemplo el caso del sector de la construcción. "No encuentro ningún sentido cuando vemos en los municipios de la Región obras de construcción y edificación a las que tienen que desplazarse trabajadores y, por las propias circunstancias, tienen que tocar material y pasárselo, poniéndose en riesgo ellos y la vida de muchas personas", ha subrayado.

Ha advertido que puede poner "muchos más ejemplos" de actividades que pueden parar 15 días o un mes para "intentar parar esta pandemia lo antes posible".

Al ser preguntado por los equipos de protección para el personal sanitario, ha reconocido que en la Región va "mal" de material. Ha considerado que "no es una cuestión de política", y se ha mostrado convencido de que "no es ni por falta de capacidad del Gobierno y voluntad del ministro de Sanidad".

"Pero es cierto que algo no funciona", ha advertido López Miras, quien ha recordado que el decreto del estado de alarma estableció que el mando único es que el suministraría de material de protección sanitaria y "la realidad es que la semana pasada en la Región necesitábamos 110.000 y recibimos 5.000, y todavía no hemos recibido ningún kit para realizar test rápido" para detectar la enfermedad.

A su juicio, "algo hay que mejorar" y, aunque ha reconocido que "no es el momento de entrar en confrontación", cree que "hay que plantearlo desde la lealtad y la cooperación, porque vamos muy mal de recursos, y sin el material suficiente no vamos a ganar esta batalla".

Al ser preguntado por si vería bien el traslado de pacientes de una comunidad a otra, ha considerado que "tenemos que ver cómo evoluciona esta pandemia y qué decisiones toma el Ministerio, y cómo van asumiendo los afectados los propios hospitales de la Región. Sería aventurado dar una respuesta en torno a esto", ha concluido.