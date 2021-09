Presidente del Comité de Bioética propone un registro de no objetores al aborto y pide no limitar el derecho a objetar

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, ha pedido buscar un "punto de equilibrio" entre el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y el derecho de la mujer a que se le practique un aborto, y ha propuesto que, en caso de que se realice un registro sea en positivo, es decir, que en él se apunten los médicos no objetores.

"Regularlo para intentar evitar conflictos, para buscar un punto de equilibrio entre el derecho a una prestación de la mujer y la objeción, la libertad ideológica o religiosa del médico, no me parece mal; pero, si lo que se pretende es limitar la objeción de conciencia, es claramente inconstitucional", ha afirmado Federico de Montalvo, en declaraciones a Europa Press.

Para el presidente del Comité de Bioética, hacer un registro de los médicos objetores de conciencia "no tiene sentido" porque "si se quiere garantizar la práctica del aborto habrá que saber quién está dispuesto". "Lo que interesa al Estado es saber quién lo hace, no quién no lo hace", ha precisado De Montalvo.

Además, ha apuntado que no todos los médicos tienen una opinión clara al respecto sino que hay algunos que "tienen dudas". Por todo ello, ha propuesto que se haga "un registro en positivo", es decir, en el que se apunte a los médicos dispuestos a practicar el aborto.

Por otro lado, ha pedido que cuando se elaboren leyes que afectan a los profesionales sanitarios, en las que estos se van a convertir en "los protagonistas", se les consulte y escuche antes de aprobar la norma para llegar a una solución.

En cualquier caso, De Montalvo ha insistido en que hay que "buscar un punto de equilibrio" y "respetar" la objeción de los médicos que no quieran practicar un aborto porque es "una expresión de una de las principales libertades, la libertad ideológica y religiosa".