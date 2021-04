Presidente del CGCOM dice que el modelo sanitario actual "peligra" porque el sistema "no se ocupa" de él

Apuesta por vacunar contra el Covid "olvidando las cifras" que "parecen de campaña electoral"

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM), Tomás Cobo, ha manifestado que el modelo asistencial actual, "universal, público y gratuito", "peligra" porque "desafortunadamente el sistema no se ocupa de él con la atención que debería ocuparse".

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno central haya otorgado a la Sanidad el penúltimo puesto en el reparto de fondos europeos. "El sistema nos decepciona francamente", ha sentenciado este miércoles durante su intervención en el Foro SER, que se ha retransmitido desde el salón de actos del Colegio de Médicos de Cantabria, del que Cobo también fue presidente entre 2011 y 2017.

En el foro han participado también el presidente de la Sociedad Española de Inmunología y director científico del IDIVAL, Marcos López Hoyos; el presidente de la sección de Cirugía de la Unión Europea de Médicos Especialistas, Daniel Casanova; y el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande.

Cobo, que actualmente desarrolla su labor asistencial en el hospital de Sierrallana y en la Clínica Mompía, ha ofrecido una exposición titulada 'La Organización Médico colegial y el Siglo XXI', en la que repasado la estructura y objetivos del CGCOM, que preside desde febrero.

En ella ha defendido el modelo asistencial universal, público y gratuito como un "ejemplo de justicia social", aunque ha advertido que es el sistema el que debe aportar fondos para mantenerlo. Para ello, ha indicado que el colectivo está intentando "establecer el mayor grado de sinergias con la Administración", pero encuentra "realmente difícil" la interlocución tras llevar "cinco ministros en tres años".

El presidente del GCOM también ve "francamente mal" que la Sanidad ocupe un puesto tan bajo en el reparto de fondos europeos, y reconoce que hay una serie de directrices de la UE que hay que seguir para llevar a cabo la distribución, aunque "gran parte de la culpa" es del Ejecutivo central.

"Lo que nos pasa es que no cuentan con nosotros o que han contado muy poco. Para revertir esto lo que tienen que hacer es caso a los profesionales y que se dejen orientar en algunas directrices, porque si no el sistema que tenemos peligra", y "la sociedad tiene que tener claro que sin los médicos no hay modelo", ha sentenciado Cobo.

En este sentido, ha destacado que cada año hay más agresiones a estos profesionales, los salarios de los facultativos españoles son "los más bajos de Europa" y un 50 por ciento de ellos tiene contratos "precarios".

Igualmente, ha señalado que hay unos 7.000 médicos que no tienen salida en estos momentos por lo que considera "un error de planificación y de estudio demográfico y una falta de apoyo del sistema al modelo", ya que son personas formadas en universidades españolas y que solo pueden ejercer en el ámbito privado pero no tienen acceso a la formación especializada. Esto es a su juicio "paradójico", porque al tiempo "lo que hacemos es importar médicos de otros países".

"Esa es la vida de los médicos. Así es como estamos", ha lamentado, considerado que "algo hemos hecho mal a la hora de explicar lo que significa nuestra profesión, que es ayudar a la población", para estar en esta situación.

SENTENCIA TSJC PARA VACUNAR A MÉDICOS PRIVADOS

"Si lo hubiéramos hecho bien no tendríamos que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC)" para pedir que se vacune a los médicos, ha manifestado en torno al auto judicial dictado este mismo lunes que insta al Gobierno regional a vacunar contra la Covid-19 a los médicos privados, y por el que ha felicitado a la Sala por aplicar "el más absoluto sentido común".

Al respecto se ha pronunciado también el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria -el organismo que llevó la petición ante el TSJC-, que ha considerado el auto una "buena noticia" y ha indicado que están elaborando el listado de facultativos pendientes de vacunar que ya les ha pedido la Consejería de Sanidad para cumplir la decisión judicial. "Es una lástima que tengamos que llegar a ese punto", ha señalado Hernández de Sande con respecto a la decisión de acudir a los tribunales.

VACUNAS

El asunto de las vacunas ha sido uno de los que se ha abordado en la mesa redonda posterior a la exposición de Cobo, que ha considerado, al igual que el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, que supone "todo un hito" tener cuatro firmas contra el Covid en el mercado y que no se deberían poner metas de inmunización que "parecen de campaña electoral" y que, cuando no se cumplen, crean "una expectativa social fatal".

En este sentido, López Hoyos ha abogado por "olvidarnos de las cifras", porque "si en nuestros congeladores no se queda ninguna vacuna, ya lo estamos haciendo bien". También ha pedido "desdramatizar" la polémica en torno a las vacunas, pues los trombos surgidos tras su inoculación, aunque son una "desgracia" para los afectados, son "absolutamente anecdóticos".

"Lo que es importante es que la gente está muriendo de infección por Covid en un porcentaje del 1 al 2 por ciento, cuando hablamos de unas cifras de 0,65 por 100.000 vacunados en el caso de los trombos y no siempre con fallecimiento", ha aclarado.

Al hilo, tanto López Hoyos como el presidente de la sección de Cirugía de la Unión Europea de Médicos Especialistas han criticado que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomiende un fármaco y las comunidades autónomas duden en torno a él. "No se puede utilizar cualquier circunstancia como una bandera política, hay que dejar las cosas en manos de los profesionales" y "no estar en permanente controversia", ha dicho Casanova.

SITUACIÓN COVID EN VERANO

Entre otros asuntos, han hablado sobre cómo podría ser la situación epidemiológica este verano, destacando que "la gran diferencia" con el anterior es que la población de mayor edad está vacunada, y "probablemente podamos abrir algo" y volver al turismo pero solo si está "bien engrasado" el sistema de rastreadores y PCR ante la alta movilidad que se prevé en la población joven.

Por eso, es necesario "jugar" con vacunación y cifras de incidencia y en base a ellas tomar decisiones en cada momento, además de seguir preservando el uso de la mascarilla, higiene de manos y distancia social.