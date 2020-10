La presidenta de la Comisión de Sanidad en el Congreso critica el "ataque desmedido" del Gobierno hacia Madrid

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión de Sanidad de Sanidad en el Congreso de los Diputados, Rosa Romero, ha criticado el "ataque desmedido" que ha realizado el Gobierno presidido por Pedro Sánchez contra la Comunidad de Madrid para frenar la transmisión del coronavirus.

"No entiendo la confrontación con Madrid, ha sido un ataque desmedido y se está haciendo un flaco favor a los madrileños. Madrid es la ciudad de todos, es una de las capitales más importantes del mundo y de Europa, y hay que ayudar y proteger de verdad a sus ciudadanos, y no con una confrontación política", ha dicho Romero, que es diputada del Grupo Parlamentario Popular, durante un coloquio 'on line' organizado por Executive Forum.

Y es que, tal y como ha señalado, el criterio adoptado en la orden publicada por el Ministerio de Sanidad en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para restringir la movilidad en los municipios de más de 100.000 habitantes con 500 casos de Covid-19, es una decisión adaptada sólo a Madrid porque, tal y como ha comentado la diputada, hay otras comunidades que están en "peor situación" como, por ejemplo, País Vasco, Aragón o Navarra.

"¿Por qué se exige a Madrid medidas más restrictivas y duras de lo que exige a otros sitios?", se ha cuestionado la presidenta de la Comisión de Sanidad en el Congreso, para recordar que al Ministerio de Sanidad le corresponde aplicar criterios "técnicos y científicos" que estén avalados para todo el territorio nacional.

Finalmente, Romero ha asegurado que las medidas que había tomado la Comunidad de Madrid, restringiendo la movilidad en las áreas sanitarias más afectadas por el coronavirus, estaban "dando sus frutos", algo que, según ha señalado, lo ha reconocido el Colegio de Médicos de Madrid. "Por tanto, no entiendo esta confrontación en un tema tan delicado, esto hace daño a la salud pública", ha zanjado.