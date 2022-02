PREDIF exige igualdad en el acceso al Catálogo General de Material Ortoprotésico para las personas con discapacidad

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (PREDIF) ha exigido al Ministerio de Sanidad igualdad en las comunidades autónomas con respecto a las

prestaciones del Catálogo General de Material Ortoprotésico, ya que a su juicio, el criterio es muy dispar debido a las competencias autonómicas y que todas las personas con discapacidad puedan acceder a material actualizado e imprescindible.

Por otro lado, la sociedad científica ha denunciado que la mayoría de las aportaciones que se solicitaron a las asociaciones de la discapacidad y al Cermi (Comité Español de Representantes de

Personas con Discapacidad) para la actualización del catálogo, no se han tenido en cuenta. "Se ha recogido poco del sentir de las entidades", ha lamentado PREDIF.

"Las personas con más necesidades y más dificultades son las que menos acceso tienen a productos. Hay comunidades autónomas que no permiten la mejora por parte del usuario a la hora de adquirir material de apoyo (sillas de ruedas, andadores), que no dan opción de adquirir materiales de apoyo adicional según las necesidades específicas (por ejemplo, una silla manual para casa y una eléctrica para ser autónomo en la calle, o una prótesis y una silla) o casos

como menores con enfermedades raras, donde no se tienen en cuenta sus necesidades reales (solo entran en catálogo enfermedades neurológicas o medulares), y no tienen acceso a productos pediátricos", han sostenido técnicos de asociaciones de dicha confederación.

Asimismo, critican la manera de actuar en el pago que tienen algunas comunidades autónomas que permiten que los usuarios adelante el dinero para el material y "en un plazo que puede extenderse desde los seis meses a más de un año, la consejería hace el pago pero es insostenible para la mayoría de las personas".

"El margen de mejora es bestial. El actual sistema pone trabas al usuario y al propio sistema de salud", han sentenciado, antes de añadir que este problema también acarrea que las empresas no fabriquen más productos al no entrar en el Catálogo General de Material Ortoprotésico.