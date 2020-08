PP+Cs pide al Gobierno Vasco que explique si está preparado para "la segunda ola" de la epidemia

Reclamará explicaciones en el Parlamento al nuevo Ejecutivo en cuanto se constituya

BILBAO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PP+Cs Laura Garrido ha pedido al Gobierno Vasco que explique si está preparado para "la segunda ola" de la epidemia del coronavirus a la que Euskadi se enfrenta, según ha asegurado la consejera de Salud, Nekane Murga. Además, ha anunciado que exigirá explicaciones en el Parlamento al nuevo Ejecutivo en cuanto se constituya.

La representante popular ha considerado "preocupante" la cifra de nuevos contagios por covid-19 porque de ayer a hoy han aumentado casi en un centenar de personas, y ha criticado "la falta de liderazgo en la gestión de esta crisis, desde el principio, por parte de la consejera de Salud y del Gobierno Vasco".

"Ha habido una falta de previsión, se ha actuado tarde y mal, y ha habido demasiada autocomplacencia, que llevó a que se desestimara la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en un momento muy crítico cuando nuestros hospitales estaban saturados", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

Laura Garrido ha explicado que, con los nuevos datos de incremento de positivos sobre la mesa "y cuando la consejera está alertando de una segunda ola del virus", su partido se pregunta "a qué se deben", y ha mostrado su preocupación por que Nekane Murga haya señalado que hay un porcentaje "no detectado por la unidad de vigilancia epidemiológica sobre dónde pueden estar los posibles focos de contagios".

En su opinión, el Sistema vasco de Salud debería haber aprendido estos meses a dotarse de las herramientas "suficientes" para detectar estos focos "con prontitud y con celeridad" para poder actuar ante este tipo de situaciones para no llegar "a esa segunda ola".

"Nos gustaría saber qué se ha hecho durante estos meses y si, realmente, ahora nuestro sistema de salud estaría preparado si llega esa segunda ola. Ya vimos que, cuando impactó de lleno el coronavirus en Euskadi, empezando en Vitoria y, sobre todo, en los primeros focos en los hospitales, no estábamos preparados", ha manifestado.

"ITINERARIOS CLAROS DE ATENCIÓN"

La parlamentaria de PP+Cs ha asegurado que la ciudadanía "tiene derecho a saber si se ha puesto en marcha un plan de contingencia, hasta dónde se ha llegado y, si llega esa segunda ola, si se puede estar tranquilos y si va a haber itinerarios claros de atención".

"Que no nos mareen, como antes, diciendo que, primero, llamemos a un número de teléfono, luego, como el teléfono no funcionaba, los afectados iban a los hospitales y, finalmente, se nos dijo que fuéramos a centros de salud especialmente habilitados para ello. Ahora tiene que haber criterios muchísimo más claros. No puede haber improvisación y, sobre todo, no puede haber cambios de criterios", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado que Murga no haga "ningún tipo de autocrítica, y siempre eche balones y culpas fuera". "Estamos preocupados porque nos consta que hay muchos sectores que, durante todos estos meses, se han sentido abandonados en lo que a información y a pautas de actuación concretas por parte del Departamento de Salud se refiere", ha manifestado.

LIDERAZGO

Laura Garrido ha dicho que, "más allá de apelar a la responsabilidad individual", que, en su opinión, hay que seguir haciendo, la consejera y el Gobierno Vasco "también se tienen que poner al frente de esta situación, sin titubeos y con una capacidad de liderazgo clara, que no se ha demostrado hasta el momento".

También ha rechazado que se den "bandazos o cambios de criterios" como, a su entender, ha ocurrido sobre el uso de las mascarillas, porque "poco favor hace a esa información veraz y transparente" que tiene que tener la ciudadanía.

"Los mensajes tienen que ser claros, sin improvisaciones y quizá el Gobierno Vasco también tendría que tener una cierta capacidad de autocrítica en el tema de comunicación. Creo que aquí ha habido fallos clamorosos. Si se veía que estábamos en una segunda ola, también se tenía que haber dado más información a los ciudadanos", ha indicado.

Asimismo, ha calificado de "preocupante" que "se prescinda de las personas que entienden del tema, de epidemiólogos, de técnicos", como cuando, según ha apuntado, Nekane Murga creó "un comité político para que le asesorara".

La parlamentaria de PP+Cs considera que "hay que lanzar un mensaje realismo de cuál es la situación, qué análisis se ha hecho de los fallos" en la primera ola de la covid-19 y aclarar si Euskadi esta preparada para la segunda o qué medidas se han adoptado para que la ciudadanía sepa a qué atenerse.

Garrido ha recordado que todavía no se ha formado el nuevo Gobierno vasco y no hay ya en el Parlamento una Diputación Permanente, y ha asegurado que los populares pedirán explicaciones en cuanto el nuevo Ejecutivo pueda comparecer. "Las explicaciones se tienen que dar en el Parlamento a la mayor brevedad posible", ha dicho, para apuntar que espera "un respuesta diligente y eficaz por parte de Osakidetza".