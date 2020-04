PP y Vox acusan al Gobierno de ocultar muertes y ERC, Bildu y BNG temen las consecuencias de suavizar el aislamiento

El PSOE acusa a los 'populares' de obviar en su interés las felicitaciones de la OMS a la labor del Ejecutivo y de no aportar a la causa

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han acusado este miércoles al Gobierno de ocultar muertes en esta pandemia al incluir en las estadísticas sólo aquellas víctimas que pudieron ser diagnosticadas de covid19 antes de su fallecimiento, y le piden que cambie de criterio en este sentido, mientras partidos como ERC, EH Bildu, BNG han mostrado sus dudas ante el fin de aislamiento total que se termina este 12 de abril. Estas formaciones temen que los datos vuelvan a registrar un repunte y que los trabajadores que tengan que volver a su actividad laboral no tengan la suficiente protección.

Así lo han expresado en la sesión de la Comisión de Sanidad que ha tenido lugar en el Congreso y en la que ha comparecido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por tercera semana consecutiva, para actualizar la información sobre la situación del país como consecuencia de la crisis sanitaria y de las medidas dictadas por el Ejecutivo.

Durante su intervención, la portavoz de Sanidad del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que el Gobierno, en general, "desinforme" a los españoles dando datos de muertes que incluyen sólo a quienes han sido diagnosticados de coronavirus con un test y han dado positivo, diciendo que el país es el primero en tomar algunas de las medidas que anuncia el Gobierno en esta materia, anunciando material que nunca llega o dejando en duda la necesidad del uso de mascarillas entre los ciudadanos.

La representante popular ha pedido a Illa que cambien el criterio para contabilizar a las víctimas, que se aporten ya datos de cuánto material de protección van a recibir las comunidades autónomas en la próxima semana o que deje claro quiénes han de usar mascarilla. En este sentido, ha exigido también al ministro que incluya a los mayores entres los principales destinatarios de los test, junto con los sanitarios, fuerzas de seguridad, militares y otros servicios esenciales. "Han trabajado por esta sociedad y esperan la sensibilidad de su Gobierno", ha indicado la diputada, antes de insistir en la necesidad de que sean "la prioridad" en este sentido.

VOX CREE QUE EUROPA ESTÁ ARRODILLADA ANTE CHINA

Gamarra también ha afeado al responsable de Sanidad que esté dando una cifra y hable de "desescalada" de la pandemia. A su juicio, desde la Moncloa están hablando con "arrogancia, atribuyéndose el mérito" de esta mejora de los datos cuando, a su juicio, es un logro de la sociedad que está "pagando un alto precio" en este periodo por la "improvisación" del ministerio.

También Vox, a través de su portavoz Juan Luis Steegmann, ha criticado que el ministro "muestre satisfacción" por la situación actual de las cifras que, a su juicio, "no es verdad" y apunta que, según determinan algunas comunidades autónomas, los números pueden ser hasta un 75% mayores.

Durante su intervención, Steegman ha celebrado que Illa haya comenzado a realizar ensayos con los sanitarios para mejorar su intervención y que hayan invertido en +D 24 millones, aunque ha asegurado que sería necesario multiplicar esta cifra por diez. También ha pedido al ministro que se "alegre" porque España no esté sola en los envíos de material defectuoso, ya que también se ha denunciado por parte de otros países de la UE. En este sentido, ha señalado que esta situación se ha producido porque "Europa está de rodillas ante el gigante chino que ha exportado la pandemia y que la domina económicamente".

Entre sus críticas, Steegmann ha incluido el plan del Ejecutivo de aislar los casos asintomáticos y que, a su juicio, es una "barbaridad epidemiolígica" porque, según estudios, una exposición continuada a la enfermedad fomenta la repetición de infecciones y que estas sean más graves. Mantener aislada a esta gente, según indica, es crear "guetos" y provocar que la pandemia se expanda rápidamente entre ellos. Además, Vox también se ha mostrado crítico con la cuarentena que vive ahora la sociedad y acusa al Gobierno de alargarla porque "no tiene medios de protección ni test" para poder actuar de otra manera.

CRÍTICAS A LA DESINFORMACIÓN

En el lado opuesto, se sitúan Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y BNG, cuyos representantes han mostrado dudas sobre que la cuarentena se suavice el próximo 12 de abril, cuando termine el plazo de aplicación del decreto del Gobierno en esta materia y que permite regresar al trabajo a todos los españoles, independientemente de que su actividad sea considerada esencial o no.

El portavoz de ERC en esta comisión, Gabriel Rufián, ha hablado de "irresponsabilidad" del Ejecutivo, en cuanto a "abrir la mano" en las medidas del confinamiento. "No tiene sentido pedir a la gente que vaya a comprar sola un sábado y permitir que el lunes se meta en un vagón atestado de gente", ha apuntado. El representante de Bildu, Oskar Matute, se ha mostrado sorprendido de que se suprima la obligatoriedad del confinamiento y, por tanto, la movilidad en España vuelva a crecer en los próximos días. En este sentido, pide a Illa que no obvie que "muchos trabajos no pueden cumplir con las medidas" que reclama Sanidad, empezando por las distancias de seguridad. El diputado del BNG, Nestor Rego, por su parte, ha criticado lo que considera que es una medida más centrada en criterios económicos, que en los científicos o de seguridad de la población.

Mientras, la portavoz de PNV, Josune Gorospe, ha apoyado que el Gobierno vaya actualizando la hoja de ruta según avanza la situación, pero ha recordado la necesidad de que el Ejecutivo central cuente con "el ámbito local" antes de tomar una situación y su homólogo de Ciudadanos, Guillermo Díaz se ha preocupado por la falta de medicamentos, los problemas de homologación de respiradores fabricados en el país, o sobre la necesidad de llevar o no mascarilla.

Por otra parte, el portavoz de Unidad Podemos, Rafael Mayoral, ha señalado al ministro que los ciudadanos necesita "más información sobre los diferentes escenarios" que ha futuro se plantea la Moncloa y ha insistido en la necesidad reforzar "todo lo relacionado con la educación de la salud" y poder enviar mensajes "claros" y "pedagógicos" ante esta situación. El diputado ha lamentado que existan "bulos" que "no ayudan" a superar esta crisis y ha criticado que haya medios de comunicación que estén siendo altavoces de estas informaciones faldas.

Finalmente, el ministro Illa ha tenido, durante la sesión, el apoyo del diputado del PSOE, Daniel Viondi, que ha centrado su discurso en responde al PP. El socialista ha reprochado a los 'populares' que usen a la OMS cuando les conviene y obvien las felicitaciones que su director general publica sobre la labor del Gobierno de España y también critica que en las últimas semanas el principal partido de la oposición no haya hecho ninguna aportación. Del mismo modo, la representante de Más Madrid, Inés Sabanés, ha reprochado al PP que saque a colación temas en los que, a su juicio, los responsables son las comunidades autónomas de forma "clarísima".