PP reclama en el Congreso una auditoría de muertes por Covid19 y el PSOE ve "intereses partidistas"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado este martes en el Pleno del Congreso una auditoría de los fallecidos en España por Covid19, una iniciativa en la que el PSOE sólo ve "intereses partidistas".

En concreto, en la iniciativa se pedía a que se audite la cifra de fallecidos en España, por provincia, semanalmente y desde el 1 de marzo, y se ofrezca a la nación una información pública y detallada de mortalidad clasificada de acuerdo en diversas categorías.

"Hemos vivido un auténtico drama, pero necesitamos conocer la verdad porque es una medida higiénica contra el coronavirus y sin datos ciertos no conoceremos el alcance real del virus y no podremos acometer con exactitud las medidas para frenar al virus y, ahora también, los brotes", ha explicado la diputada del PP y responsable de defender la iniciativa, Rosa María Romero, quien ha recordado que España es uno de los tres países con mayor mortalidad por Covid-19, "incluso con las cifras falseadas".

Asimismo, ha preguntado los motivos por los que no se tienen los datos "reales" de los fallecidos por Covid-19 en España. "La contabilidad de los casos de muertos ha sido un auténtico caos y los cambios en los criterios de recogida de casos hace imposible un seguimiento de la epidemia", ha recalcado Romero, quien ha pedido que se rinda homenaje el 16 de julio a "todos los fallecidos".

Por todo ello, la iniciativa pide que se informe sobre la cifra total de fallecimientos en la provincia, incluyendo todos los datos procedentes del Registro Civil y de las licencias de enterramiento; la cifra esperada de fallecimientos en la provincia según la estadística MoMo); la cifra de fallecidos por la enfermedad Covid-19 y registrados como tales en la contabilidad que realiza el Ministerio de Sanidad; y la cifra de fallecidos con síntomas compatibles con la Covid-19 pero que no se han podido contabilizar como víctimas de la enfermedad. Todas ellas deben estar, además, desglosadas por rango de edad.

Y es que, tal y como se expone en el texto de la proposición no de ley, contar con datos fiables y de calidad contrastada no es solo una "ineludible exigencia democrática", sino también un "requisito imprescindible" para el buen diseño de una eficaz estrategia de salida del confinamiento.

"Una estrategia que debe ser sólida y segura con un doble objetivo de garantizar la salud de las personas, y poner de nuevo en marcha una economía como la española, abierta y volcada en actividades de servicios que exigen altas dosis de confianza entre sus potenciales consumidores", destacan los 'populares' en la proposición no de ley.

La iniciativa ha sido apoyada por Vox, cuyo diputado, Emilio Jesús del Valle, ha lamentado que el Gobierno sólo reconozca a los fallecidos que dieron positivo en un test PCR, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya recomendado registrar como muertos por Covid-19 a los sospechosos de haber padecido la infección. "Todo indica que hay más de 20.000 muertos no reconocidos oficialmente como víctimas de Covid-19. El Gobierno lo sabe y miente a sabiendas, sus cifras carecen de toda credibilidad y todo para tapar su gestión desde el principio", ha dicho Del Valle.

No obstante, el Grupo Parlamentario de Vox ha presentado dos enmiendas a la proposición no de ley por la que se pedía que, además de las categorías propuestas por el PP, se incluya también el número de fallecidos durante la pandemia por otras patologías que no son mortales, así como por cualquier causa en centros residenciales para personas mayores.

Estas declaraciones han sido rechazadas por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Julio Navalpotro, quien ha denunciado que el PP utilice a las víctimas del Covid-19 para sus "intereses partidistas" y para sus "argumentarios electorales", recordando que los datos de mortalidad provienen de las comunidades autónomas.

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LA MORTALIDAD DEL COVID-19 EN ESPAÑA

Ahora bien, Navalpotro ha informado de que su grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la proposición no de ley y ha informado de que el Gobierno se ha comprometido a hacer un estudio que mida el impacto directo e indirecto de la mortalidad del Covid-19 en España, el cual estará vinculado a la Comisión de Evaluación anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por su parte, la diputada del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común en el Congreso, Rosa María Medel, quien ha calificado de "falta de respeto" la proposición no de ley, ya que Romero es la presidenta de la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, a la que cada semana, desde el comienzo de la pandemia, ha acudido el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

"Los datos son facilitados por las comunidades autónomas, muchas de las cuales están gobernando el PP. Si hubiera algún motivo para ocultarlos no estarían los datos en bruto y los 'populares' saben que la información que piden es imposible de tener en este momento y en tiempo rea", ha apostillado Medel, para denunciar que el PP quiera generar "bulos" en torno a las cifras de fallecidos.

Por su parte, la diputada de EAJ-PNV, Josune Gorospe Elezcano, cuyo grupo ha presentado otra una enmienda a la proposición no de ley, ha comentado que si todos los grupos tuvieran que hacer un 'Top 10' de las debilidades que ha puesto de manifiesto la pandemia del coronavirus ha sido la "debilidad" de la recogida de datos. No obstante, ha comentado que, a su juicio y en contra de lo dicho por el PP, el Gobierno no ha querido ocultar los datos.

Finalmente, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que ha apoyado la iniciativa, el diputado Guillermo Díaz ha destacado la necesidad de conocer "la verdad" por el "derecho" que tienen los españoles de conocer los datos reales, por "respeto" a los fallecidos y para dar datos a los científicos para conocer "mejor" la incidencia de la pandemia generada por el nuevo coronavirus.