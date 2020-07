PP, PSOE, Vox, Ciudadanos e Izquierda Confederal apoyan una moción para alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

PP, PSOE, Vox, Ciudadanos e Izquierda Confederal van a apoyar este miércoles una moción en el Senado por la que se comprometen a "realizar todos los esfuerzos necesarios para llegar a un Pacto de Estado por la Sanidad a partir de los resultados de la Comisión de Reconstrucción del Congreso", tras alcanzar una enmienda transaccional y retirar las 15 enmiendas al texto original, presentado por el Partido Popular.

"Este Pacto deberá tener entre sus prioridades reforzar la gobernanza, revisar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, mejorar la política de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, aumentar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria, reforzar los sistemas de vigilancia y control, garantizar una reserva estratégica de productos sanitarios, incrementar la investigación, desarrollo y la innovación biomédicos, y todo ello en aras de mejorar y preservar nuestro Sistema Nacional de Salud", reza el texto que han consensuado.

La moción inicial del PP tenía como base aprobar su Pacto de Estado 'Cajal' por la Sanidad, que según los populares "tendrá entre sus prioridades el cuidado de mayores, la investigación y la industria nacional sanitaria que garantice su sostenibilidad y financiación".

"Que todo siga igual no puede ser una opción. La sanidad debería ser una prioridad política. Nuestro sistema sanitario es de los mejores del mundo. Estas son las dos razones que nos imponen el pacto y el acuerdo. De no hacerlo, nuestro sistema sanitario seguirá siendo de los mejores, pero gracias a la excelencia de los profesionales sanitarios, pero no podrá ser considerado una prioridad para los representantes públicos de la nación", ha defendido el senado 'popular' Bienvenido de Arriba.

El PSOE ha saludado "positivamente" este acuerdo entre todos los grupos y también ha dado la "bienvenida" a "otra forma de oposición" del PP, a su juicio. "Los pactos no se sacan adelante porque tengan un gran nombre, hay que trabajarlos con muchos informes, ese es el camino que tenemos que seguir. Tienen una buena ocasión para empezar a cambiar la forma de hacer oposición", ha señalado el senador socialista Modesto Pose.

El senador de Izquierda Confederal Carles Mulet ha avanzado el apoyo al texto pese a que "no sea todo lo amplio" que gustaría a la formación. "Se dejan, imagino que de forma consciente, el calificativo de sanidad 'pública'. Pero nosotros siempre vamos a apoyar un refuerzo de la sanidad", ha explicado. El senador de Ciudadanos Miguel Sánchez ha añadido que los grupos no se pueden "permitir no llegar a un acuerdo". "Esto demuestra que somos responsables y pactamos. Así sí, señorías", ha añadido.

La moción no ha sido apoyada ni por el Grupo Nacionalista ni por PNV, principalmente porque no recogía explícitamente compromisos en materia de financiación para las comunidades autónomas. La senadora vasca Nerea Ahedo ha recordado al respecto que en 2017 el Senado ya aprobó una moción para instar a un Pacto de Estado por la Sanidad, y ha lamentado que tres años después no se haya cristalizado. Igualmente, ha señalado que el Ministerio de Sanidad "está vacío de competencias" y que el texto no recoge aspectos claros sobre cómo mejorar la financiación sanitaria.