El PP propone hacer pruebas de COVID-19 a las personas que se muevan entre CCAA en Navidad

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular Ana Pastor ha propuesto realizar test de antígenos a las personas que se muevan entre comunidades autónomas con motivo de las fiestas de Navidad, con el objetivo de controlar la transmisión del virus del COVID-19.

Así se ha pronunciado la ex ministra de Sanidad durante su intervención este jueves en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, en la que ha reprochado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el escaso tiempo que se dedicó este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) al plan para preparar la Navidad en el contexto de la pandemia.

"No le dedicaron ayer ni cinco ni tres minutos al plan de Navidad", ha lamentado Pastor. El Gobierno ha propuesto a las CCAA limitar a seis personas las reuniones familiares y sociales que se celebren durante las fiestas de Navidad y un confinamiento nocturno entre las 1.00 horas y las 6.00 horas los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja respectivamente. Estas medidas aún no son definitivas y se están negociando con las comunidades autónomas. Se prevé que el próximo miércoles se apruebe en el CISNS.

Ana Pastor ha señalado, sin embargo, que el "mejor plan" para la Navidad sería realizar test masivos a la parte de la población que se desplace durante estas fiestas. "Como médico se lo digo, pido que se hagan test de antígenos y PCR, todas las que se puedan, previo a la Navidad. Es el mejor plan que puede tener nuestro país. Por favor, no lleguen tarde a la Navidad", ha explicado.

Así, ha reclamado a Illa que trate esta cuestión con los consejeros autonómicos, en lugar de discutir sobre el número de personas que como máximo pueden estar reunidas o el toque de queda. "A lo mejor el plan de Navidad es extender el test de antígenos a toda la gente que se va a mover entre CCAA. Sería bueno coordinarse con los consejeros y hacer un test a los ciudadanos que se muevan, a todos los que se pueda. Haciendo test masivos a una parte de la población bajas mucho la transmisión", ha justificado.

El diputado de VOX Juan Luis Steegmann ha reivindicado la utilidad de los test antígenos en la lucha contra la pandemia y ha recriminado al Gobierno que, a su juicio, no apostara por ellos decididamente. "Lo que ha funcionado es lo que VOX propuso desde el principio: los test masivos, como en la Comunidad de Madrid. No sean cicateros con Madrid, han hecho las cosas bien y hay que reconocerlo", ha manifestado.

LA OPOSICIÓN CUESTIONA LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN

Por otra parte, Ana Pastor, al igual que el resto de la oposición, ha preguntado acerca de algunas dudas sobre el plan de vacunación del Gobierno, que prevé vacunar a 2,5 millones de personas hasta marzo, principalmente residentes en centros de mayores, sanitarios y dependientes. "Me alegro de que se asegure de que la vacunación se ajuste a los principios de igualdad, pero aquí solo sabemos la primera etapa, que llegará a un 5 por ciento. La gente quiere saber más cosas", ha criticado.

Steegmann ha expresado algunas dudas acerca de la eficacia del Gobierno para elaborar una estrategia de vacunas contra el COVID-19. "VOX creen en la ciencia, es irrefutable. Y creemos en la industria farmacéutica capitalista que tantas vidas salva. Las vacunas han salvado millones de vidas, pero en estos momentos desconocemos información importantísima. Confiamos en las agencias regulatorias, pero desconfiamos de que puedan ser suficientemente fuertes para resistirse a ustedes como Gobierno", ha espetado a Illa.

En cualquier caso, ha pedido al Ejecutivo un 'plan B' por si Europa "falla" en la distribución de las vacunas, conocer quiénes son los expertos que han participado en la elaboración del plan y cuantificar por comunidades autónomas cuánta gente será vacunada dentro de la primera fase.

Josune Gorospe, del PNV, ha cuestionado a Illa algunos puntos del plan, como la estrategia para que los sanitarios acepten vacunarse, un colectivo que suele tener unas tasas de cobertura de vacunación mayores que la población general pero no suficientemente altas en la gripe, por ejemplo. Sergio Sayas, de Unión del Pueblo Navarro, ha criticado que el plan de vacunación haya concretado de momento solo cuatro de los 18 grupos de población que van a priorizarse en la vacunación.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha centrado buena parte de su tiempo de intervención en cargar contra los movimientos antivacunas. "Hay que detectar si hay grupos más sensibles a la desinformación. Me preocupa mucho, veo que estos pensamientos tienen cabida en la prensa, veo encuestas y medios generalistas que empiezan a dar alas a este asunto que hay que cortar ya de raíz", ha expresado, preguntando a Illa si el plan del Gobierno cuenta con alguna herramienta para combatir esta amenaza.

DUDAS SOBRE LAS RESTRICCIONES EN NAVIDAD

Sobre las restricciones en Navidad, el diputado 'naranja' ha reclamado al ministro que no de "bandazos". "No demos bandazos con las navidades, Son las personas más delicadas y sensibles al virus quienes más pueden sufrir una mala gestión, no jueguen a pasarse la patata caliente con las comunidades autónomas. Intenten que esta cuestión sepamos afrontarla con la madurez y responsabilidad necesaria", ha sostenido.

Entonando un villancico, el diputado de Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo ha pedido que la ciudadanía esté preparada ante una posible tercera ola en los primeros meses del año que viene. Así, se ha mostrado en contra de flexibilizar las restricciones durante el período navideño. "No debemos repetir los errores. Lo importante no es salvar unas Navidades de consumistas, sino saber que el resto está bien y estamos asegurando la salud de toda la población", ha expresado.