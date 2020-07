El PP pide a Illa que dimita y el ministro le insta a concentrarse en frenar los brotes de Covid-19

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El senador del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Juan José Sanz Vitoro, ha solicitado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que presente su dimisión por la gestión que ha realizado al frente de la pandemia del coronavirus, a lo que el ministro le ha respondido instándole a concentrarse en frenar los brotes que están surgiendo en diferentes partes de España.

En el pleno de la Cámara Alta, el senador 'popular' le ha preguntado a Illa sobre el momento en el que fue consciente de la necesidad de adoptar medidas extraordinarias, incluido el confinamiento, por los efectos que estaba causando el Covid-19, recordando que el pasado 3 de marzo envió un documento a las comunidades autónomas en el que se contemplaba la supresión de los congresos, seminarios y de cursos de formación de profesionales sanitarios.

Los objetivos de estas medidas, tal y como ha explicado Sanz Vitoro, era que no se contagiasen e impedir que pudiesen contagiar a los más vulnerables porque se les "iba a necesitar" en las próximas semanas. Unas medidas que ha calificado de "absolutamente excepcionales, extraordinarias y sin precedentes" y que, a su juicio, se deben a que era "absolutamente consciente de la gravedad" de la situación.

A esta afirmación, el ministro le ha recordado que las medidas fueron tomadas en colaboración con las comunidades autónomas y que, de hecho, cinco de ellas están gobernadas actualmente por el PP. De hecho, Illa ha asegurado que "algunas" de las iniciativas aprobadas por el Gobierno fueron "acertadamente sugeridas" por consejeros del PP.

En este sentido, el titular de la cartera de Sanidad ha defendido la gestión del Gobierno y de su departamento ministerial frente al Covid-19 señalando que "desde el principio" de la pandemia han adoptado medidas en base a la evolución de la pandemia, a las recomendaciones de la ciencia y de los expertos, en "estrecha" colaboración con las comunidades autónomas, y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

No obstante, el senador del PP le ha reprochado que hayan sido "arrogantes, soberbios e incapaces" y le ha recomendado que dimita "si le queda un poco de dignidad política". "Apelo a su dignidad personal para que se dirija a su dignidad política y le invite a dimitir, que es lo que procede en estos momentos. Tarde o temprano tendrá que mirarse al espejo y lo tendrá que hacer con las gafas de ver y no con las de mirar, y lo que va a ver le aseguro que no le va a gustar absolutamente nada", ha sentenciado el senador del PP.

Sin embargo, Illa se ha limitado a responderle pidiendo concentración para combatir los 123 brotes que hay activos y para concienciar a los ciudadanos de que el virus sigue "ahí" y de que, por tanto, no hay que celebrar aglomeraciones multitudinarias de ascensos de equipos a la primera dimisión o de que hay que tener "mucho cuidado" con las comidas y celebraciones familiares, ya que de ahí vienen el 45 por ciento de los brotes que hay en la actualidad.

PREOCUPACIÓN POR EL BROTE DE LA COMARCA DE EL SEGRIÀ

Por otra parte, la senadora del el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu en la Cámara Alta, Sara Bailac, ha preguntado al ministro de Sanidad sobre su valoración de la evolución de pandemia de COVID-19 en la comarca de El Segrià, en la provincia de Lleida.

Y es que, tal y como ha señalado la senadora, a pesar de que la Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha diversas medidas para contener la transmisión del virus, el los últimos días el número de personas positivas de Covid-19 ha aumentado de forma "preocupante".

Una preocupación que ha sido compartida por Illa, quien ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a ayudar a Cataluña, al igual que al resto de comunidades autónomas, en "todo lo que haga falta", asegurando que la relación con la región es "muy fluida, constante y permanente".

LABOR DE LOS MÉDICOS EN MISIONES DE COOPERACIÓN EN PAÍSES POBRES

Por su parte, la ministra de Exteriores, Arancha González, han ensalzado en el Pleno del Senado, la labor de los profesionales sanitarios españoles en las misiones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en cooperación con los sistemas sanitarios de países vulnerables ante el COVID-19.

"La AECID junto con profesionales sanitarios, a la vez que luchaban contra el COVID-19 en España, no han dejado apoyar otros países como Mozambique, Jordania, Etiopía o Nígger. Nuestros radiólogos, internistas y especialistas de UCI están trabajado con todos estos países acompañarles en su lucha contra el coronavirus", ha destacado.

Estas misiones han arbitrado mecanismos cooperación a distancia, a través de más de 50 profesionales del Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, Fundación Jiménez Díaz o el Clínico San Carlos. "Todas estas personas que también se manifiestan por sus derechos --ha dicho en referencia a las movilizaciones de los MIR en Madrid-- han tenido tiempo ocuparse de enfermos en países terceros".

A través de herramientas en línea han acompañado a mas de 1.000 profesionales de esos países terceros, también a través de la red de formación de centros españoles en Montevideo o Antigua --ha añadido--, identificando puntos frágiles, educando población, seguimiento epidemiológico, ayudando a la detección y aislamiento casos positivos y haciendo todo posible para que hubiese respuesta clínica".