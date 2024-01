El PP insta al Congreso a debatir medidas para "modernizar, reordenar y potenciar" la Atención Primaria

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley (PNL)relativa a la aprobación de medidas "de utilidad real" para "modernizar, reordenar y potenciar la Atención Primaria y Comunitaria en el Sistema Nacional de Salud", para su debate en Pleno.

La primera de las medidas que se incluyen en la PNL pasa por garantizar que el sistema de elección de plazas MIR no deje plazas desiertas, como ha ocurrido en la convocatoria de este año.

"En caso de no volver a un sistema presencial, el proceso telemático debe realizarse con la máxima transparencia, garantizando el conocimiento en tiempo real de las plazas disponibles en cada momento por parte de los aspirantes. Este cambio debe ser efectivo para la próxima convocatoria MIR", se recoge en el documento.

Además, piden facilitar que la Orden que regula la formación sanitaria especializada permita que no queden sin cubrir tampoco aquellas plazas que, siendo adjudicadas, no se cubren al no tomar posesión de ellas sus adjudicatarios, renunciando antes de la firma del contrato.

Asimismo, resaltan que debe procederse, antes de que se realice el próximo examen MIR, a la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, "con tramitación preferente, tal y como se hizo hace pocos meses con la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia".

También piden ampliar, por vía de urgencia, el número de plazas de formación médica especializada en Medicina de Familia y Comunitaria, para que las CCAA puedan afrontar el relevo generacional y las perspectivas de déficit sobre las que alerta el Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035 del Ministerio de Sanidad.

"Para poder llevarlo a cabo, se creará un sistema de acreditación de unidades docentes más flexible y más ágil, y se promoverá la aprobación, antes de la siguiente convocatoria MIR, de la revisión de la normativa de requisitos de acreditación de unidades docentes en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria que, entre otras medidas, deberá mantener abierta la convocatoria para que dicha acreditación sea posible permanentemente", se recalca en el texto.

Una vez que el sistema de acreditación y el programa formativo de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria estén reformados y permitan acreditar un mayor número de plazas, piden realizar una convocatoria de plazas MIR extraordinarias en la especialidad.

"Estimando la necesidad de ampliación urgente en 1.000 plazas formativas anuales de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria en toda España, el Gobierno y las CCAA acordarán un plan extraordinario de formación para acometer un importante incremento de las plazas formativas de la especialidad en las convocatorias MIR de los próximos años que corrija la situación de déficit", expresan en la PNL. Así, instan a desarrollar los instrumentos que permitan que el SNS planifique en el futuro "con más rigor" su oferta formativa.

Otra de sus peticiones pasa por poner en marcha "de forma real y efectiva" el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios para orientar las necesidades de formación de especialistas y prevenir la aparición de déficits de profesionales de determinadas especialidades.

Asimismo, reclaman fomentar e implementar, mediante el 'Plan de Acción de Atención Primaria 2022- 2023', todas las medidas necesarias para facilitar el desarrollo competencial del médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria, dotándole de "tiempo y espacio" para recobrar su rol como "eje vertebrador de la mejor atención integral de los ciudadanos".

Por otro lado, piden impulsar, a partir de la consecución efectiva de las medidas planteadas en los puntos anteriores, un gran acuerdo nacional de medidas de choque para afrontar los problemas relacionados con la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, "que están afectando a profesionales y pacientes de todo el SNS".