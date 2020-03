PP y Ciudadanos critican la tardanza del Gobierno ante la crisis del coronavirus y Vox pide el cese de Simón

El PSOE afea que la derecha acuse al Ejecutivo de "importar" enfermedas y de generar "alarmismo" y "confusión" y recuerda que las CC.AA no previeron la crisis cuando tienen competencias

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

PP y Ciudadanos se han mostrado críticos con la gestión del Gobierno de la pandemia del coronavirus y, especialmente, se han referido a que España ha llegado tarde a la hora de tomar medidas para evitar contagios a pesar, según apuntan, de las advertencias que ya se habían hecho meses antes desde organismos internacionales y por parte de expertos. Un argumento similar al de Vox, aunque la formación de Santiago Abascal ha ido más allá y ha culpado de la situación al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y han pedido su cese.

La oposición ha manifestado este jueves su postura sobre esta crisis sanitaria en el Congreso, durante la comparecencia que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha llevado a cabo ante la Comisión del ramo. Varios grupos parlamentarios habían solicitado la presencia del responsable de Sanidad para que informara sobre esta pandemia, mientras que el ministro había pedido también su comparecencia a petición propia con el mismo fin.

Desde el PP, su portavoz en la comisión, Cuca Gamarra ha pedido que "no haya un día más" sin sistemas de protección y sin test, tanto para el personal como para los ciudadanos y ha lamentado que el Ejecutivo desoyera las advertencias de la OMS y de otros organismos internacionales, así como informes de expertos, que hablaban ya hace meses de tomar medidas de prevención para evitar contagios y el colapso de los sistemas sanitarios y de hacer acopio de material de prevención. En este sentido ha calificado de "fracaso" la capacidad del Gobierno para centralizar las compras de estos equipos.

PIDE UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CRISIS

Los 'populares' han pedido a Illa que cree una comisión de seguimiento de la crisis que vaya "más allá" de la Comisión de Sanidad del Congreso porque, a su juicio, esta situación afecta a más áreas del Gobierno, ya que también supone una crisis social y económica. En este sentido, Gamarra ha recordado que su formación ya ha registrado propuestas al respecto y ha pedido a Illa que las tenga en cuenta y lidere la situación. "Ya habrá tiempo para reproches", ha indicado, antes de asegurar que el Ejecutivo tendrá que explicar conciertos, partidos de fútbol, manifestaciones y otros actos que se permitieron cuando, en su opinión, ya se conocían los riesgos.

También Ciudadanos ha señalado que no es tiempo para reproches y ha ofrecido su ayuda a la Moncloa. Aún así, ha lamentado la tardanza del Ejecutivo para actuar ante esta crisis y ha sido crítico con la gestión de Illa en algunos aspectos, como por ejemplo, las compras. "Nos congratula que se hayan comprado test, pero los necesitamos para ayer", ha declarado el portavoz naranja, Pablo Cambronero, después de que el ministro anunciara nuevas adquisiciones de material en su intervención.

Pero el más crítico ha sido el portavoz de Sanidad de Vox, Juan Luis Steegmann, quien ha acusado a Illa de no haber tenido en cuenta las propuestas que Vox le hizo hace meses, como el cierre de fronteras a ciudadanos chinos cuando se habían contabilizado en el país 12 casos. "Uno de sus directorcitos generales me acusó de xenófobo" ha recordado el diputado, quien ha asegura que prefiere que le acusen de serlo que de favorecer una crisis sanitaria como la del coronavirus.

VOX CREE QUE ILLA DEBERÍA "PEDIR PERDÓN DE RODILLAS" POR EL 8M

En su intervención, Steegmann ha señalado que se advirtió al Gobierno, también, de que el confinamiento de 60 millones de personas en China no coincidía con la terminología de "gripecilla" de la que se hablaba en España y de que esta enfermedad "no respeta fronteras" ya que, según apunta, la mayoría de los casos de los inicios en España fueron importados. "Y ahora quieren mantener el efecto llamada manteniendo la sanidad universal", apunta el representante de Vox, denunciando que el covid-19 ya está llegando a África y que el sistema sanitario va dar servicios que se "niegan a los compatriotas residentes legales".

En su discurso ha habido palabras como "ignorancia", "falsedad" o "sensación de vergüenza", en relación a la gestión de Illa y le ha acusado de "saber que había riesgo" el 8M y que, por eso Sanidad "dejó de dar actualizaciones ese fin de semana". "Nosotros hemos pedido perdón por Vistalegre y si hubiéramos tenido información lo hubiéramos cancelado", ha apuntado Steegmann, antes de sugerir que el ministro debería "pedir perdón de rodillas". Aún así, se ha ofrecido a ayudar a un Gobierno que, a su juicio, "no sabe gobernar" exigiéndole que cese a Fernando Simón y que renueve a su consejo asesor.

Tras la intervención de estas formaciones, el portavoz del PSOE, Daniel Viondi, ha acusado a la derecha de generar "alarmismo" y "confusión" con sus discursos. En este sentido, ha asegurado que no quiere la "lealtad" de la que hablan los 'populares', sino "responsabilidad" ante las medidas que toma el Gobierno. El socialista ha criticado que el PP diga que España va "por detrás" en esta crisis cuando ha seguido, según ha explicado, las directrices de la OMS y de los organismos internacionales. "¿También van por detrás Boris Jonhson o Trump?", se ha preguntado. Además, ha señalado que si tenían tanta información el 8M, porqué Gamarra acudió a la manifestación y "alentó" a acudir a todos los miembros de su partido.

PSOE ACUSA AL PP DE RECORTAR EN SANIDAD

Sin embargo, la sesión se ha vuelto bronca cuando Viondi ha recordado que las competencias de Sanidad son autonómicas y que los Ejecutivos autonómicos tampoco vieron venir esta situación. El portavoz del PSOE se ha dirigido directamente al portavoz adjunto del PP, José Ignacio Echániz, presente en la sala, para señalar que en Castilla-La Mancha le recuerdan "con afecto" por sus recortes cuando era consejero, lo que ha provocado que el diputado 'popular' le acuse de "sinvergüenza" e "inmoral". "Todos los grupos excepto la extrema derecha defiende la descentralización de los principales servicios públicos y, desde el decreto de alarma lo que ha hecho el Gobierno es aunar y auxiliar a las comunidades autónomas en sus servicios", ha concluido el socialista, generando con esta frase el enfado de Vox.

También Unidas Podemos y ERC se han referido a la intervención de los de Santiago Abascal. El representante de los morados, Rafael Mayoral, ha considerado un "peligro para la salud publica" aquello que defienden "que a alguien que no tenga dinero no se le atienda" y que su salud dependa de "el pasaporte que tenga en el bolsillo". "No hay nada peor que un racista descerebrado", ha declarado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en referencia a esta medida de Vox. Por otra parte, ha señalado que tanto PP como Vox tienen "fijación" por el 8M. "Como si Ortega Smith se hubiera infectado en la manifestación", ha indicado, antes de señalar que espera que no estén usando este tema para "atacar al feminismo".

Mientras, el portavoz de UPN, Sergio Sayas, ha criticado que el Gobierno haya comprado test sin licencias y ha pedido explicaciones sobre ello, así como sobre la adquisición de material para las próximas ocho semanas, una protección que no considera "suficiente". También desde PNV. su representante Josune Gorospe, ha recordado lo "imprescindible" de la equipación para acabar con la pandemia, mientras su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua ha reclamado más medidas económicas y fiscales para abordar la crisis económica. Finalmente, el portavoz del BNG, Néstor Rego, ha criticado la "falta de previsión" de Illa y que no se aislaran las zonas más afectadas evitando así, a su juicio, el contagio de otros territorios del Estado que no habían registrado casos.