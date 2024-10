El PP asegura que las CCAA no han recibido el documento de criterios comunes de actuación en gripe y Covid

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla y León y vicepresidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Alejandro Vázquez, ha asegurado que el Ministerio de Sanidad "no ha pasado" a las Comunidades Autónomas el documento de consenso de criterios comunes de actuación en gripe y Covid que se debatirá este viernes en el Pleno.

"Realmente no nos ha pasado ningún documento, no conocemos ningún documento y una vez más este punto no es más que pura propaganda por parte de la señora García", ha señalado Vázquez en declaraciones previas a la celebración del CISNS, en referencia al anuncio el pasado lunes de la ministra de Sanidad, Mónica García, de llevar CISNS un documento para establecer los criterios comunes en medidas de prevención y control de enfermedades respiratorias.

"La señora García tiene una obsesión enfermiza por invadir las competencias de las comunidades autónomas cuando realmente no ejerce sus propias competencias. Nosotros tenemos nuestros planes de contingencia perfectamente preparados y, por supuesto, que así fue el año pasado y así va a ser este año. No nos tiene que venir a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer", ha añadido.

Por otra parte, Vázquez ha calificado el Consejo Interterritorial como "meramente administrativo" debido a la falta de temas en el orden del día que desde el Partido Popular consideran "importantes". "Una vez más, pensamos que esto se debe exclusivamente a la incapacidad del Ministerio para poder hacer frente a todos estos temas".

En este punto, ha comentado que temas como la falta de profesionales y qué medidas se tienen que realizar al respecto, las unidades de referencia o la Salud Digital "pasan a un segundo plano" frente a otros. "Realmente esperábamos poder hablar y poder dialogar y poder contrastar las medidas para mejorar el número de profesionales de Atención Primaria, para poder modificar los criterios de Acreditación de Unidades Docentes que nos permitan a todas las comunidades poder contar con más médicos de Atención Primaria", ha señalado Vázquez.

Además, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se ha conmemorado este jueves, ha indicado que esperaban tratar este asunto en el Consejo, con el objetivo de "mejorar el número de profesionales que se dedican a la salud mental", que es "la herramienta más avanzada" para tratar este ámbito de la salud y que se encuentran en la actualidad en una situación de precariedad.

"Las comunidades del Partido Popular también nos sorprendemos porque esperábamos que nos iba a dar respuesta a qué va a hacer con los 20.000 títulos que no tiene homologados, que el propio Ministerio ha reconocido en varias ocasiones, y vemos que este tema tampoco está en el orden del día", ha añadido.

Vázquez ha explicado que una de las peticiones promovidas por parte de las comunidades del PP para tratar en el CISNS ha sido la situación futura de la especialidad de Urgencias y Emergencias. "Le pedimos la introducción del punto del orden del día, que se contemplara la posibilidad de realizar ya, de tener esta especialidad en la convocatoria del año 2024", sin embargo la orden del día señala que será en el año 2025, algo que ha calificado de "escaso".