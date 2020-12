La POP pide que se conozcan datos del impacto de la pandemia en los pacientes 'no-Covid' durante el parón asistencial

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, ha expresado su deseo de "que se conozca el dato del impacto que ha tenido el parón de la asistencia sanitaria en los pacientes no-Covid", y ha incidido en "la necesidad de un cambio sustancial en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que se base en los aprendizajes extraídos de la pandemia, para poder ofrecer una atención óptima a las personas con una enfermedad o con síntomas cronificados".

Así se ha pronunciado la presidenta durante el webinar titulado 'Acceso a una atención óptima de los pacientes en tiempos de COVID-19, celebrado en el marco de la última edición de los 'Desayunos POP', en el que los expertos reunidos por la plataforma han identificado y dialogado sobre las debilidades existentes en la atención a los pacientes durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

"Las personas con enfermedad crónica o síntomas cronificados estamos viviendo una congelación parcial de nuestra atención, pero esto también es relevante cuando hablamos de personas que están en proceso de diagnóstico de una enfermedad, pruebas o consulta de confirmación de diagnóstico", ha sentenciado Escobar, tras analizar los retrasos en los diagnósticos como un problema grave consecuencia de la pandemia. Además, ha señalado que esto es "preocupante" en cualquier caso y se agrava cuando se trata de patologías en las que el diagnóstico precoz es "clave" para mejorar el pronóstico o el tratamiento de la enfermedad.

"Las personas con enfermedades crónicas hemos entendido la situación y nos hemos echado a un lado en los momentos más graves de la pandemia, ahora intentamos que las patologías se visibilicen", ha añadido. Además, ha expresado que, desde las instituciones y desde las diferentes asociaciones se debe "comunicar más a pacientes y cuidadores, y a todas las personas invisibles ahora mismo para el sistema".

Así, Escobar ha reclamado que se proporcionen "certidumbres e información adaptada a los ciudadanos con enfermedades crónicas, para que estos no tengan miedo de acudir al hospital, y que se sepan proteger bien". En el caso del proceso de vacunación frente a la Covid-19, ha reclamado que se difunda "más información adaptada a la situación de cada paciente".

En este sentido, ha puntualizado que "no se trata de que no se estén haciendo cosas con estos pacientes, sino que la percepción que se tiene en muchos momentos es que, al no transparentar el dato de dicho impacto, y no comunicar lo que se va a hacer tras el parón asistencial; y teniendo en cuenta que la pandemia va para largo, los pacientes necesitan más información y saber qué protocolos y procesos se van a realizar".

Así, Escobar ha comentado la importancia de la telemedicina y ha detallado que, durante la primera ola, los pacientes crónicos recibían llamadas del especialista, donde el profesional valoraba su estado y, en caso de gravedad, "se buscaban otras vías para atender al paciente". Ha recordado, además, que las consultas se reanudaron en julio, y muchas de ellas fueron telefónicas. "Por teléfono se hacía un cribado y se evaluaba si era necesaria la presencialidad o no", ha explicado.

Sin embargo, la presidenta de la POP ha lamentado que "aunque la atención telefónica ha reemplazado en gran parte la consulta presencial, siempre que era posible, lo que más ha afectado a los pacientes crónicos es la incertidumbre que toda esta situación ha provocado por la falta de información". A esta afirmación, Escobar ha añadido que "el 65 por ciento de los pacientes han dicho que no han recibido información específica sobre medidas preventivas que debían tomar".

ESTRATEGIA GLOBAL CON TODOS LOS IMPLICADOS

Por su parte, y desde la atención y gestión hospitalaria, el director Gerente del Hospital Clínico de Madrid, José Soto, ha destacado que "la atención a la cronicidad requiere de una estrategia global, a la que se le asocien recursos, en la que participen a todos los implicados: profesionales sanitarios, impulsando el rol de la Enfermería, pacientes y afectados, e integrando niveles asistenciales y atención sociosanitaria de forma eficiente".

En la línea de la telemedicina, el gerente ha expresado que, en primer lugar, desde su centro potenciaron la 'E-consulta' para hablar con el médico de familia del centro de salud por videoconferencia, sin la presencia del paciente, para hacer un seguimiento. En segundo lugar, llevaron a cabo la telemedicina con pacientes de mediana y larga estancia derivados a otros centros, poniendo en contacto al especialista y al paciente.

En tercer lugar, el experto ha destacado las consultas realizadas mediante 'e-salud'. "Con una aplicación móvil, los pacientes cumplimentan un cuestionario diario, siendo esto especialmente utilizado en Cardiología, con la medición del pulso cardíaco", ha explicado. Por otro lado, ha destacado la importancia de la teleconsulta de resultado o de seguimiento mediante la llamada telefónica, o a través de videoconferencia, cuando se necesitaba "ver algo en concreto", como los ojos o una herida.

ENSAYOS CLÍNICOS

Otro de los temas de interés llevado a debate en este encuentro ha sido la afectación a causa de la pandemia sobre el desarrollo de los ensayos clínicos. Sobre esto, el el Jefe Adjunto del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Antonio López, ha señalado que "se ha paliado, en la medida de lo posible, el impacto que ha tenido la Covid en los ensayos clínicos, favoreciendo actividades como la monitorización remota o el envío de la medicación a los domicilios".

Asimismo, ha añadido que también se han adaptado las visitas programadas del estudio para añadir la posibilidad de hacerlas en remoto y realizar presencialmente solo las necesarias. "En ensayo clínico de oncología, de Covid-19 y pivotales de enfermedades con necesidades médicas no cubiertas, es donde se aplicaron las excepcionalidades a la monitorización remota, tratando de garantizar que estos pacientes acudieran a los centros", ha abundado.

IMPACTO DE LA COVID EN LA INNOVACIÓN TERAPÉUTICA

Por su parte, el Director General de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) ha reflexionado sobre la importancia de la innovación terapéutica cómo esta se ha visto afectada con la Covid-19. "Desde el SERGAS, nuestra política en cuanto a la accesibilidad de los tratamientos es ofrecer la máxima posible. Una vez que se tiene la autorización de la agencia española o europea, le damos la capacidad al facultativo de que, si considera incluir el tratamiento innovador, lo haga". Ha concluido que "es importante seguir apostando por esta postura, ya que es la manera de incluir en el mundo real esta nueva medicación que en ensayos clínicos demuestran una eficiencia".

Finalmente, la presidenta de la POP ha añadido que "una terapia innovadora es aquella que ayuda a tener mejor calidad vida y, por tanto, es realmente importante el acceso a ella". Así, ha expresado su preocupación por el parón que puede estar sufriendo la investigación en los ámbitos no Covid, esencial para que las personas con enfermedades crónicas para poder mantener una vida autónoma. "No solo el retraso que esto pueda suponer, también el acceso a través de nuestro sistema sanitario una vez que esos tratamientos estén en disposición de comercializarse; necesitamos un plan de financiación específico para tratamientos innovadores", ha sentenciado.