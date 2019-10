La podología, la especialidad olvidada de la sanidad pública

Publicado 21/10/2019 14:14:21 CET

En el marco del 50º Congreso Nacional de Podología y VI Encuentro Iberoamericano, los expertos han debatido sobre la profesión como una necesidad indiscutible y han coincidido en que es "incomprensible" que si "gastamos dinero para formar, estos profesionales no pasen a ser uno más del sistema sanitario".

El encuentro ha sido moderado por el catedrático de Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Sánchez Martos, y junto a él han participado el director y coordinador científico del Foro Español de Pacientes, José Luis Baquero; el presidente del Consejo General de Podólogos de España, José García Mostazo; el exconsejero de Sanidad vasco, Rafael Bengoa; y el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Antonio Fernández-Pro Ledesma.

El director y coordinador científico del Foro Español de Pacientes, José Luis Baquero, ha sentenciado que "todos en un momento dado vamos a ser pacientes" y, es por ello, por lo que "debemos procurar que todas nuestras necesidades estén cubiertas".

Además, ha añadido el hecho de que la podología no tenga un hueco en el sistema sanitario público es "deficitario para con el paciente", pero esta especialidad "no sólo debe integrarse en la Sanidad, si no que debe formar parte de la atención primaria e, incluso, ir a las escuelas para que los más pequeños estén formados en hábitos saludables sobre cómo cuidar nuestros pies", ha afirmado.

En su intervención, el presidente del Consejo General de Podólogos de España, José García Mostazo, ha relatado la lucha del colectivo por conseguir un hueco en la sanidad pública y cómo ésta se ha visto truncada por la política.

"Desde el Consejo hemos hecho los deberes en las comunidades autónomas y hemos llevado nuestras reivindicaciones a la Comisión Interterritorial. Además, nos comprometemos a seguir trabajando para que otras comunidades tomen como ejemplo a Cantabria, que ya cuenta con dos podólogos en el Servicio Cántabro de Salud", ha asegurado.

FALTA DE PODÓLOGOS EN ATENCIÓN PRIMARIA

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Antonio Fernández-Pro Ledesma, ha evidenciado la falta de equidad para acceder a los servicios de Podología que, sin embargo, se ve suplida por la propia sociedad civil. Para ello, ha puesto como ejemplo a una asociación de mayores que han contratado un podólogo para suplir la carencia en su atención primaria.

Asimismo, el experto ha puesto en valor los equipos multidisciplinares que, para él, son "necesarios para dar un buen servicio a los pacientes" y en este sentido debe cambiar el sistema sanitario que "no es un privilegio" y "el paciente debe ser su centro".

En último lugar, el exconsejero de Sanidad vasco, Rafael Bengoa, ha acreditado el desánimo de muchos profesionales que piensan que "no va a pasar nada" y que la lucha por que la podología tenga un hueco en la sanidad pública "va con otros". Sin embargo, Bengoa ha asegurado que "están cambiando las cosas y España tiene mimbres para provocar el cambio".

Un cambio que, en palabras de Bengoa, debe apostar por la prevención, la atención primaria y la cronicidad, "un cambio de modelo en este sentido favorecería al paciente, al que actualmente le estamos dando una atención completamente fragmentada", ha concluido.