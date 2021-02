La población española considera que la vacunación va lenta, según el Barómetro de laSexta Noticias

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

A pesar de que España es uno de los países con mayor porcentaje de vacunados, un 43,3 por ciento estima el proceso como 'lento' y un 33 por ciento como 'muy lento', asimismo un 72,7 por ciento no cree que se cumpla la estimación de tener vacunada al 70 por ciento de la población este verano, según se desprende del Barómetro de laSexta Noticias, elaborado con motivo del primer aniversario de la pandemia de COVID-19.

En esta primera entrega de datos también se observa que, por el contrario, un 18,9 por ciento lo considera 'normal' el ritmo de vacunación, mientras que un 4,3 por ciento lo estima 'rápido' y un 0,3 por ciento 'muy rápido'.

Respecto a de quién creen que es la culpa, el 39,1 por ciento de los encuestados señala al Gobierno, seguido por la industria farmacéutica (24,7%), la Unión Europea (24,1%) y las Comunidades Autónomas (10,9%). Tan sólo un 1,2% no sabe o no contesta.

La disposición a vacunarse es elevada y se fija en un 83,5 por ciento; yan sólo un 11,6% no lo contempla y un 4% ya ha sido vacunado y un 0,9% no sabe o no contesta a la cuestión.

Por marcas, la vacuna más valorada es la de Pfizer, con un 5,82%, seguida por la de Moderna (5,44%) y la de Astra Zéneca (5,05%). La vacuna rusa, Sputnik, roza el aprobado con un 4,78%