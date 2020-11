Plataforma de Centros de Salud pide ayuda a Gobierno y CCAA ante la política de "confrontación" de Ayuso

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Centros de Salud de Madrid ha lanzado una carta abierta en la que pide al Gobierno de España y a los gobiernos de todas las Comunidades Autónomas "ayuda urgente" ante la "errática y peligrosa" gestión de la pandemia de coronavirus que a su juicio está realizando la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Joaquín Villena, portavoz de la Plataforma de Centros de Salud de Madrid, ha señalado que "la Comunidad ha estado dando bandazos" y ha denunciado que su prioridad "nunca ha sido resolver los problemas del coronavirus, ni los que teníamos en los centros de trabajo". En esta línea, ha criticado que su estrategia, en su opinión, ha sido de "confrontacion" y de "tipo político".

"La carta es el último recurso que nos ha quedado", señala el portavoz, quien ha asegurado que el Gobierno regional "nunca" los ha recibido. Aunque las esperanzas de que les contesten "no son muchas", la plataforma, formada por trabajadores de Atención Primaria de todas las categorías (Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería, TCAE, administrativos, celadores, trabajadores sociales, fisioterapeutas, matronas, psicólogos, higienistas dentales y odontólogos) ha solicitado también la intervención a la Fiscalía de Madrid y al juez de guardia y, recientemente, al Defensor del Pueblo.

La entidad asume que cuando no se tiene conocimiento de una enfermedad, "puede haber errores", pero no entienden que pasados esos meses críticos, la Comunidad de Madrid "se haya relajado". Aceptan tanto los aciertos como los errores que se cometan, pero, como reza en la carta, "no pueden permitir que la irresponsabilidad de Isabel Díaz Ayuso ponga en riesgo la salud y las vidas de toda la población, con el falso argumento de 'salvar la economía', porque con su incongruencia se pierde todo".

"Queremos que resuelvan la situación de la Comunidad de Madrid y las posibles repercusiones que puedan tener en el resto del Estado", concluye el portavoz.

