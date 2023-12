Pilar Rodríguez, presidenta de SEMG:"Los políticos pueden hacer bien las cosas y su oportunidad es la Atención Primaria"

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez, ha recordado que, actualmente, "son tiempos convulsos" para la especialidad; sin embargo, ha defendido que "los políticos pueden hacer bien las cosas, y su oportunidad es la Atención Primaria (AP)".

En el marco de un encuentro con medios que ha tenido lugar este viernes en la sede de la sociedad médica, la experta ha apuntado que "lo más urgente" es "un plan firme y global" de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Medicina de Familia.

Así, ha reclamado "incentivos" para los residentes y para los centros de salud, de manera que se mejore la situación de los tutores, que tendrían tiempo de cubrir la demanda asistencial y formar a los estudiantes MIR.

También ha pedido más "recursos económicos", concretamente, el 25 por ciento del presupuesto total dedicados al sistema sanitario, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Siempre se repiten los presupuestos y con la misma cantidad dedicada a sanidad. Pero si nos lo dan a AP, lo quitan de otro lado y no queremos eso. Todo es necesario y todos sabemos de los problemas hospitalarios", ha apuntado la nueva presidenta de la SEMG.

En tercer lugar, también ha incidido en la urgencia de mejorar la "organización" en AP. "Nos pasamos la vida hablando de coordinación entre niveles y, al final, la coordinación depende de las personas, y no debería ser así", ha criticado Rodríguez. "El sistema sanitario tiene que estar constituido para que no haya nadie que no quiera coordinar. No puede ser elegible, es algo se tiene que hacer sí o sí", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz de la sociedad médica, Lorenzo Armenteros, ha pedido que "no se mire el corto plazo", sino que se hagan planes a 20 años, aunque "el político siempre mira el instante, nada más".

En este punto, Armenteros se ha mostrado esperanzado con que el nuevo secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, sea médico de familia de formación, históricamente comprometido con la situación de este nivel asistencial, pero ha esperado que no "olvide" sus reivindicaciones en el Ministerio de Sanidad. Por ello, tanto Armenteros como Rodríguez han reclamado un "pacto social" por la AP que "mantenga al Sistema Nacional de Salud".

CONTRATAR A MÉDICOS SIN LA ESPECIALIDAD ES "ILEGAL"

Preguntada por la contratación de médicos sin especialidad para trabajar en los centros de salud en plazas perfiladas para especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría, Rodríguez ha opinado que es "ilegal" y que es una práctica que compromete la "seguridad" de la población.

"Es ilegal trabajar en este país sin tener una especialidad. Yo creo que nadie en España puede defender cosas ilegales. Dicho esto, se puede pensar en parches, pero los parches a largo plazo siempre son peores que no haber hecho lo que había que hacer", ha zanjado.

En este punto, Rodríguez ha recordado que, a corto plazo, hay un déficit de médicos porque no hay un recambio generacional. "Se trataría simplemente de ajustar ese recambio a los nuevos mecanismos formativos. Serían unos años de transición en los que se puede pasar más o menos mal, pero igualando ese recambio generacional para que la AP mantenga la calidad y a partir de ese momento ajustar la oferta y la demanda", ha abundado.