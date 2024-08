¿Las personas con presión arterial alta tienen mayor riesgo de padecer Alzheimer?

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las personas de 60 años o más con hipertensión arterial no tratada pueden tener un mayor riesgo de padecer Alzheimer en comparación tanto con las personas que han sido o están siendo tratadas por hipertensión arterial como con las personas sin esta enfermedad crónica.

La nueva investigación, un metaanálisis, se publica en 'Neurology', la revista médica de la Academia Americana de Neurología. Estos resultados no prueban que la hipertensión arterial no tratada cause la enfermedad de Alzheimer, solo muestran una asociación.

"La hipertensión arterial es una de las principales causas de ictus y enfermedades cerebrovasculares, y sin embargo puede controlarse con medicación, reduciendo el riesgo de que una persona sufra estas enfermedades", ha dicho el autor Matthew J. Lennon, de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia.

"En investigaciones anteriores también se ha observado que tomar medicamentos para la tensión arterial reduce el riesgo de padecer demencias en general, pero se sabe menos sobre cómo afecta la tensión arterial al riesgo de padecer Alzheimer. Nuestro metaanálisis analizó a personas mayores y descubrió que no tratar la presión arterial puede, de hecho, aumentar el riesgo de una persona", ha dicho.

Para el metaanálisis, los investigadores analizaron a 31.250 personas con una edad media de 72 años que participaron en 14 estudios que medían el cambio cognitivo y el diagnóstico de demencia a lo largo del tiempo. Los participantes procedían de Alemania, Australia, Brasil, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Japón, Nigeria, República del Congo y Suecia. Los participantes fueron seguidos durante una media de cuatro años y 1.415 desarrollaron la enfermedad de Alzheimer.

Para cada participante, los investigadores analizaron las mediciones de la tensión arterial, el diagnóstico de hipertensión y el uso de medicación para la tensión arterial. Descubrieron que el 9 por ciento tenía la tensión alta sin tratar, el 51 por ciento tomaba medicación para la tensión, el 36 por ciento no tenía la tensión alta y el 4 por ciento no estaba seguro.

Tras ajustar por factores como la edad, el sexo y la educación, los investigadores descubrieron que las personas con hipertensión no tratada tenían un 36 por ciento más de riesgo de enfermedad de Alzheimer en comparación con las personas sin hipertensión, y un 42 por ciento más de riesgo de Alzheimer en comparación con las personas con la enfermedad que tomaban medicamentos para la presión arterial.

"Nuestro metaanálisis, que incluyó a personas de todo el mundo, descubrió que tomar medicamentos para la tensión arterial se asociaba a un menor riesgo de padecer Alzheimer en etapas posteriores de la vida", afirma Lennon. "Estos resultados sugieren que el tratamiento de la hipertensión arterial a medida que una persona envejece sigue siendo un factor crucial para reducir su riesgo de enfermedad de Alzheimer", ha finalizado.