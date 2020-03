Personal sanitario homenajea a la enfermera fallecida y advierte que sin 'Epis' habrá más muertes

Sus compañeros en el hospital de Galdakao denuncian que se ven obligados a "suplicar" por mascarillas y usar "bolsas de basura" como batas

BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El personal sanitario de los hospitales vascos ha rendido homenaje a la enfermera de 52 años fallecida por Covid-19 este pasado miércoles en Bilbao. En Galdakao, donde la víctima trabajaba, sus compañeros han denunciado la situación que padecen y han advertido de que, si no llegan más equipos de protección individual, fallecerán más profesionales.

Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO, UGT, ESK, SAE y UTESE han convocado este mediodía a los trabajadoras de sanidad a detener su actividad y guardar cinco minutos de silencio por la compañera fallecida, una de las 71 muertes provocadas por el Covid-19 en Euskadi, donde ya hay 1.464 infectados.

En el hospital de Galdakado, donde la enfermera de 52 años de edad que murió contagiada por el Covid-19 trabajaba, sus compañeros, que portaban lazos negros, le han rendido también su particular homenaje con aplausos.

En declaraciones a los medios de comunicación, la delegada de UGT de prevención en el centro hospitalario, Mari Cruz González, ha advertido de que una de las mayores incertidumbres que padecen los trabajadores del sector es "la falta de equipos de protección (EPI), que van desde batas hasta mascarillas".

Asimismo, ha denunciado la planificación llevada a cabo desde Osakidetza quien "pensaba que solo tendríamos un caso o dos de coronavirus. "La mayor incertidumbre de los trabajadores es que están medio suplicando una mascarilla. No puede ser que se dé una mascarilla y te manden guardarla para utilizarla mañana otra vez", ha alertado, al tiempo que ha señalado que ante la falta de medios se utilizan "bolsas de basura" como si fueran batas.

"Es cierto que la Dirección hace lo imposible y pide material pero no lo hay. Algo hay que hacer, traerlo de China o de donde sea porque los profesionales van a ir cayendo uno detrás de otro. Tenemos ya unos cuantos positivos y si no se rectifica con los EPis habrá muchos más por lo que no habrá profesionales para atender a los pacientes", ha sostenido.

"MÁS PRUEBAS"

Por otro lado, ha considerado necesario realizar más pruebas, también a los profesionales de la sanidad, ya que se ha mostrado "convencida" de que hay muchos positivos sin sintomatología y, al desconocer su situación, pueden transmitir la enfermedad.

Tras advertir de la "incertidumbre y nerviosismo" que sufren los trabajadores, ha incidido en que los test solo se realizan en determinados casos y "los protocolos se cambian todos los días". "Para que te hagan el test hay que cumplir ciertos requisitos y no a todo el mundo que ha estado con pacientes positivos se les está haciendo", ha añadido.