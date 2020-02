Los peritos enfermeros denuncian que en España no pueden formarse más profesionales desde 2013

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Peritos Enfermeros y Sanitarios (APES), Agustín Vázquez Valencia, ha criticado que desde el curso 2012-2013 el acceso de los enfermeros a la formación en el campo del peritaje en España ha quedado "suspendida", al suprimirse el único máster interdisciplinar que existía. Así, denuncia que la falta de peritos en ciertos ámbitos ha dado lugar a casos de intrusismo.

Así se lo han transmitido desde APES a los representantes del Consejo General de Enfermería, en un encuentro en el que han decidido analizar esta situación para buscar soluciones que atajen este problema. En el caso de las negligencias, Agustín Vázquez explica que "son cada vez más frecuentes en el ámbito sanitario".

"Cuando el problema afecta a enfermería y se produce una denuncia, lo razonable es que sean peritos enfermeros quienes intervengamos y no otros profesionales, formados en peritaje pero que no son enfermeros y que, en el mejor de los casos, son sanitarios, pero no siempre. Nosotros sabemos cómo explicarlo y, además, somos parte imparcial", ha reivindicado.

El problema, añade, reside en que "al ser pocos enfermeros peritos, este campo lo están cubriendo otros profesionales que no conocen el mundo de la enfermería". "Todos conocemos casos de negligencia que han saltado a los medios de comunicación y que, desgraciadamente, no ha sido peritados por enfermeros peritos", ha añadido. El porqué radica en ese escaso número de peritos enfermeros y en la falta de másteres o títulos oficiales en los que estos profesionales puedan formarse, según Vázquez.

Aunque existen listados de peritos de oficio de los que se suele tirar cuando un juez lo solicita, sin embargo, no todos los colegios profesionales disponen de esos listados y eso da lugar, denuncia el presidente de APES, a que se recurra a asociaciones cuyos criterios no son siempre los más apropiados y "envían profesionales no cualificados como el caso de un arquitecto que se erige experto en valoración del daño corporal y en grafología, lo cual, cuando menos, choca".

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, se ha mostrado sensible a estas reivindicaciones y es que "no cabe duda de que en aquellos casos que claramente afectan a la profesión, deben ser enfermeros expertos en peritaje quienes intervengan".