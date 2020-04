Los pediatras ven "prudente y deseable" que los niños no salgan de casa durante el confinamiento

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Española de Pediatría (AEP), María José Mellado, ve "prudente y deseable" que los niños no salgan de casa mientras las autoridades sanitarias mantengan el confinamiento para frenar la pandemia del Covid-19.

En declaraciones a Europa Press, la experta defiende que "la población infantil debe cumplir el confinamiento igual que el resto de ciudadanos". Así se ha posicionado la AEP en consenso con otras sociedades científicas como la de Psiquiatría Infantil o la de Medicina del Adolescente.

Mellado considera "difícil" fijar ahora mismo cuáles deben ser las condiciones de la vuelta a la vida normal de los niños una vez finalice el periodo de confinamiento en sus hogares. "Aunque la población infantil se contagia igual que los adultos, los niños pueden ser una transmisión silente. Por eso tenemos que proteger tanto a niños que pueden infectarse por no saber que sus amigos están infectados, como a adultos que contacten con los niños sin medidas de precaución", ha añadido.

Sobre cómo afecta esta situación a los niños, la pediatra defiende que "tienen una naturaleza extraordinariamente resistente", y que "son capaces de sortear todos estos problemas y trabas". Mellado aconseja organizar algún tipo de actividad física en casa para que mantengan su actividad de la forma más cercana a la habitual, así como su masa muscular: "En masa muscular no va a repercutir prácticamente, son seis u ocho semanas, pero si el niño se mueve un poco y come racionalmente esto no va a repercutir".

En cuanto a la dieta que deben seguir, opta por que sea "menos calórica, con menos dulces, más fruta y verdura, menos fritos y más lácteos". "Los niños toleran perfectamente estos cambios. Se pueden introducir mediante juegos en los que ellos colaboren", concluyen.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, indicó este lunes que "hay que mantener todavía la medida" de confinamiento para los niños por "prudencia", porque son "vector de transmisión de la enfermedad" y en base a los datos epidemiológicos de los que disponen sobre la pandemia del coronavirus, frente a las peticiones que les están llegando para que los niños puedan salir a la calle.

"Somos conscientes del esfuerzo que significa para el conjunto de la sociedad y, en particular, para los niños y familiares, mantener, ya iniciando la quinta semana, unas medidas que evitan que ellos puedan salir, vamos actuar con la máxima cautela y prudencia en este asunto, cuando creamos que se den las condiciones de seguridad en base a los datos epidemiológicos y a las informaciones que vamos recibiendo y analizando cada día para que se pueda tomar esta decisión la daremos a conocer", concretó.