Pediatras lamentan que el plan de Atención Primaria "olvida la salud infantil"

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) han lamentado que el nuevo Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, publicado por el Ministerio de Sanidad el pasado 16 de diciembre, "olvida la salud de la infancia".

"No cita en ningún momento a los pediatras ni a los profesionales de enfermería pediátrica. No será posible mejorar los crecientes problemas crónicos de salud infantil como la obesidad si en los nuevos Planes de Atención Primaria a nivel nacional y/o comunitario no se valora el papel primordial de los pediatras ni de las enfermeras de Pediatría", lamentan en un comunicado.

Así, defienden que mantener y fomentar las intervenciones comunitarias del personal sanitario infantil de Atención Primaria de Salud, junto con las revisiones del programa de salud infantil que se realizan ahora a diario en los centros de salud del Sistema Nacional de Salud, son "medidas importantes en la prevención de la salud vascular, el sobrepeso y la obesidad, entre otras muchas enfermedades".

De la misma forma, reivindican que, ahora que las 17 CCAA y el INGESA deben presentar sus presupuestos concretos para los Planes de Atención Primaria y Comunitaria 2022/2023 en los próximos tres meses, se tiene que "incluir la labor de los especialistas sanitarios infantiles".

"Ahora es el momento de cuidar y mantener el modelo de asistencia infantil español con médicos y enfermeras especialistas en Pediatría en el primer nivel asistencial. Es ahora o nunca, puede ser la última oportunidad para reforzar la atención pediátrica en Atención Primaria", insisten.

Al respecto, los pediatras advierten de que la obesidad es uno de los problemas de salud infantil más prevalentes a nivel mundial. "Se está empezando a diagnosticar diabetes tipo 2 e hipertensión en adultos muy jóvenes e incluso en adolescentes. La diabetes tipo 2 es una enfermedad asociada con la obesidad. Durante la pandemia se ha incrementado la obesidad infantojuvenil por la falta de ejercicio y el abuso de pantallas entre otras causas", alertan.

Ante esta situación, los pediatras y profesionales de enfermería recuerdan que los niños "merecen recibir la mejor atención médica, siguiendo la declaración de Alma Ata, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Organización Mundial de la Salud".