El partenariado europeo BE READY sobre preparación frente a pandemias actualiza su actividad en el ISCIII

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha acogido la reunión del Comité Directivo del Partenariado Europeo para la Preparación frente a Pandemias' (BE READY), organizado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina de Francia (INSERM) en colaboración con el ISCIII.

El encuentro ha contado con representantes de la Comisión Europea, entre ellos responsables de la Dirección General de Investigación e Innovación y de la iniciativa HERA para la Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, además de los socios del proyecto y de responsables del ISCIII. En diferentes sesiones, se ha compartido conocimiento en torno al progreso de BE READY y sus pasos futuros.

BE READY es una iniciativa europea surgida a raíz de la pandemia de COVID-19. Con una financiación de dos millones de euros de la Comisión Europea, reúne a 25 socios y afiliados de 16 países, entre ellos 13 Estados miembros europeos (entre ellos España), más Noruega, Reino Unido y Suiza. La iniciativa aborda las necesidades y retos puestos de manifiesto durante la crisis mundial de la COVID-19, y tiene entre sus objetivos establecer una Asociación Europea para la Preparación ante una Pandemia (BE READY NOW).

En este contexto, durante dos días se han debatido en el ISCIII varias actividades clave del proyecto BE READY, entre ellas la evolución y gestión del partenariado, el desarrollo de acciones asociativas y la coordinación con iniciativas europeas e internacionales, con especial énfasis en el papel estratégico de la futura Asociación dentro de los elementos constitutivos europeos de la preparación frente a pandemias.

La reunión ha concluido con la aportación de la junta asesora externa del proyecto, junto con el compromiso de los socios del proyecto de seguir impulsando el desarrollo de la propuesta de asociación y garantizar el compromiso continuo con las partes interesadas. La consulta pública sobre la ERIS comenzará en otoño de 2024.

Según señalan los próximos pasos de BE READY consistirán en consolidar su Agenda Estratégica de Investigación e Innovación, fomentar una mayor colaboración entre las partes interesadas europeas e internacionales y seguir preparando el terreno para la futura Asociación Europea para la Preparación ante Pandemias. Esta asociación será esencial para que la UE pueda responder eficazmente a las amenazas sanitarias transfronterizas y proteger la salud pública en toda la región.

"La Asociación para la Preparación ante las Pandemias contribuirá significativamente a reducir la carga sanitaria de las enfermedades en la UE y en todo el mundo. Su contribución única radica en su capacidad para reunir a una amplia gama de partes interesadas, entre ellas las instituciones de la UE, los Estados miembros, las autoridades de salud pública, la comunidad investigadora, la industria y el mundo académico, en un marco coordinado y a largo plazo", explican.