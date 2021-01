La pandemia provoca un exceso de mortalidad de 300.000 fallecimientos en Europa durante 2020

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Entre marzo y octubre de 2020 se produjeron en la Unión Europea (UE) unas 297.500 muertes más que en el mismo período de 2016 a 2019. El exceso de mortalidad en la UE fue mayor en abril, coincidiendo con el peor momento de la pandemia de COVID-19, con un aumento del 25 por ciento en comparación con la media del mismo mes en el período de tres años anteriores.

Así se recoge en un informe publicado este miércoles por la oficina de estadística europea Eurostat, que apunta que desde marzo "el número de muertes por causa de COVID-19 comenzó a aumentar rápidamente en algunos países europeos". No obstante, el texto puntualiza que "si bien un aumento sustancial del exceso de mortalidad coincide en gran medida con la pandemia de COVID-19, no discrimina entre las causas de muerte y no capta las diferencias entre las clases de sexo y edad".

"En algunas partes de Europa, las muertes fueron excepcionalmente altas, en comparación con la mortalidad media de años anteriores. De aquí surgió la idea de evaluar el impacto de la pandemia examinando el exceso de mortalidad, es decir, el aumento del número total de muertes, por cualquier causa, en comparación con las muertes de los años anteriores", explica el organismo europeo.

Según su documento, entre mayo y julio se registró un nivel más bajo de exceso de mortalidad en la UE, mientras que otro aumento de la mortalidad comenzó entre agosto y septiembre, con la siguiente ola de la pandemia. El exceso de mortalidad en la UE alcanzó un 8 por ciento en septiembre y un 17 por ciento en octubre por encima de la media.

El exceso de fallecimientos aumentó aún más en noviembre en todos los Estados miembros de la UE que disponen de datos. "Aunque el exceso de mortalidad se observó durante todo el año, en toda Europa los picos y la intensidad de los brotes variaron enormemente de un país a otro", detalla Eurostat.