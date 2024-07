Padilla tacha de "estéril" el debate sobre la falta de médicos: "Es el momento de la historia en que más médicos hay"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido que actualmente es el momento en que más médicos hay en España, y ha tachado de "estéril" el debate público sobre el déficit de estos profesionales.

"Creo que venimos de un marco de debate político que piensa que hablar de profesionales sanitarios es repetir como un loro que faltan médicos, y creo que una de las labores de este Ministerio tiene que ser la de trascender ese debate totalmente estéril", ha dicho, en el marco de un desayuno informativo organizado por Executive Forum, con la colaboración de Pfizer y AbbVie.

Así, sosteniene que, en el momento actual, es cuando más médicos egresados hay y cuando más médicos especialistas están entrando dentro del proceso de Formación Sanitaria Especializada. "Pero no solo eso, España tiene 4,5 médicos por cada mil habitantes, mientras que la media de la Unión Europea de los 27 es de cuatro médicos por cada mil habitantes y la media de la OCDE es de 3,7", ha detallado, incidiendo en que España está "por encima" de la gran mayoría de los países de su entorno.

Por tanto, a su juicio, "la pregunta" no es tanto qué médicos faltan, sino "dónde faltan médicos" y, sobre todo, "qué están haciendo los médicos que no deberían estar haciendo". "Seguimos teniendo un modelo de distribución de competencias tremendamente medicocentrista que hace que absolutamente todo pase por los médicos, y que está pensado para una realidad que ya no existe", ha dicho.

Por tanto, Sanidad va a actualizar ese modelo de recursos humanos del SNS "de la mano de uno de los principales modelos válidos a día de hoy por ser moderno, pero sobre todo por tener una capacidad para mirar más allá de la óptica puramente medicocentrista", ha abundado.

Así, Padilla ha abogado por "retener y reclutar, no reclutar y retener", que era lo que se pensaba anteriormente. "La gente a la que formamos tiene que pensar que el Sistema Nacional de Salud es el lugar donde quiere desarrollar toda su vida profesional", ha apostillado. Por otro lado, apuesta por mejorar el desempeño de los profesionales sanitarios a través de "una redefinición de los mapas de competencia".

LEY DE UNIVERSALIDAD

Durante el encuentro, Padilla ha resumido las medidas que ha adoptado el Ministerio desde su llegada a finales del pasado año, poniendo en valor la Ley de Universalidad. "Recuperar la universalidad del Sistema Nacional de Salud es el principal legado de este Ministerio. Si solamente hubiera una medida que pudiéramos llevar a cabo y que fuera transformadora, seguramente sería esta", ha reconocido.

Según Padilla, el debate de la universalidad es "un ejemplo de debate que ya está ganado". "Cuando se implante nuevamente la universalidad, no habrá las tentaciones que hubo en su momento para echarla para atrás. Este debate ganado tiene que trasladarse de las calles al Boletín Oficial del Estado", ha remachado.

En relación al cambio climático y la salud, Padilla ha explicado que se trata de una política y una temática transversal para el Ministerio de Sanidad, tal y como se ha evidenciado con la reciente creación del Observatorio de Salud y Cambio Climático.

Así, ha recordado que, en este sentido, se abordarán cuestiones como un Plan de altas temperaturas, los riesgos que este fenómeno provoca sobre la salud de las personas; así como el Plan de Enfermedades transmitidas por Vectores. Además, ha indicado que la aspiración es avanzar hacia un modelo sanitario neutro en huella de carbono, a través de "una transición verde del sistema sanitario centrada en el paciente".