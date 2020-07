MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes reumáticos pueden tener un mayor riesgo de hospitalización por Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, según han avisado expertos durante el último seminario del ciclo de 'webinars' de la Sociedad Española de Reumatología (SER) sobre el Covid-19.

"La proporción de pacientes reumáticos afectados que precisan ir al hospital varía en diferentes áreas. En España la proporción de estos casos hospitalarios oscila entre el 0,3 por ciento en Galicia y el 1,2 por ciento en Madrid, y comparado con el riesgo en las mismas poblaciones de referencia supone un aumento significativo, de 1,3 veces del riesgo, de acuerdo a un estudio multicéntrico realizado por los grupos de la red de investigación en inflamación y enfermedades reumáticas (RIER)", ha comentado el jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, José Luis Pablos.

No obstante, el especialista ha hecho hincapié en las diferencias registradas también en los distintos países, ya que, por ejemplo, en estudios en hospitales del norte de Italia (Brescia) es de un cuatro por ciento, mientras que en Boston (Estados Unidos) es del 2,2 por ciento, si bien no existen datos comparativos con la población no reumática de esos mismos hospitales.

"Este aumento del riesgo se refiere a determinadas enfermedades reumáticas, no a todas. Es prácticamente indetectable en las artritis crónicas (artritis reumatoide o psoriásica), mientras que es en las enfermedades autoinmunes sistémicas donde se ve un mayor riesgo, que se multiplica por 2-3 veces frente al de la población control. En pacientes reumáticos parece incrementarse también por la edad avanzada de una manera similar a la de la población normal", ha recalcado el doctor Pablos.

Además, padecer una enfermedad autoinmune es un factor que se asocia con un mayor riesgo de tener una peor evolución una vez ingresado en el hospital, con más complicaciones graves que los pacientes sin estas enfermedades, de acuerdo al estudio de la RIER.

A juicio del experto, el posible papel de las terapias previas que se usan en las artritis crónicas o en las enfermedades autoinmunes no está completamente establecido, y entre las terapias que pueden aumentar el riesgo están los corticoides, aunque su uso no puede ser generalmente interrumpido.

Otros fármacos como los FAME (metotrexate o leflunomida) no han mostrado efectos de ningún signo, y el posible papel positivo o negativo de las terapias biológicas no ha sido completamente establecido, aunque en la mayoría de los estudios no aumentan el riesgo. Por tanto, las recomendaciones sobre todos estos fármacos son las de mantenerlos y no modificarlos por causa de esta pandemia salvo indicación del reumatólogo.

EXTREMAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Respecto a las recomendaciones generales, el especialista ha informado de que deben ir en la dirección de extremar las medidas de prevención conocidas, o de futuras medidas como la vacunación, particularmente en estos pacientes con enfermedades sistémicas autoinmunes, sobre todo si suman otros factores de riesgo, siendo los más importantes: la edad (mayor de 60 años) y el sexo masculino.

Por su parte, el presidente de la SER, Jose María Álvaro-Gracia, ha revisado la literatura científica sobre pacientes con enfermedades reumáticas y Covid-19, incluidas las de la experiencia española en Biobadaser con terapias biológicas y dirigidas y presentó las recomendaciones realizadas desde esta sociedad científica para el manejo de pacientes reumáticos en tiempos de Covid-19.

"En concreto, se incluyen unas recomendaciones a nivel asistencial que, entre otros aspectos, apuestan por potenciar la actividad de la consulta telemática y, por otra parte, también hay indicaciones específicas sobre la seguridad de los profesionales sanitarios (equipos de protección, etcétera)", ha explicado.

Además, se recogen recomendaciones sobre los pacientes en las consultas externas tanto en la entrada del paciente, como durante la consulta en la cual se aconseja realizar solo la exploración a aquellos pacientes que lo requieran y se insiste en la limpieza y desinfección de los materiales.

En casos de hospitalización, se recomienda realizar todas las exploraciones complementarias que sea posible de forma ambulatoria, evitando así el ingreso prolongado del paciente; así como favorecer el alta precoz y la hospitalización domiciliaria.

Respecto a los procedimientos y técnicas diagnósticas/terapéuticas, a juicio de los expertos, se debería valorar de forma individualizada ampliar el intervalo de los estudios analíticos en aquellos pacientes estables sin alteraciones analíticas previas y se debería evitar la prescripción de exploraciones complementarias que no sean imprescindibles.

"En este documento también se aborda el tema de los tratamientos en pacientes no infectados por SARS CoV-2 destacando que en estos casos deben mantenerse los tratamientos con inmunosupresores, biológicos u otras terapias dirigidas", ha zanjado Álvaro-Gracia.