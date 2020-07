Pacientes y ONG lanzan una campaña para promover el diagnóstico de la hepatitis C en personas infectadas que no lo saben

Hepatitis C treatment Hepatitis C - sexually transmitted disease blood test and treatment

Hepatitis C treatment Hepatitis C - sexually transmitted disease blood test and treatment - HAILSHADOW - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), Apoyo Positivo y el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH), con la colaboración de las compañías biofarmacéuticas AbbVie y Gilead, y el aval científico de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), han presentado una campaña, bajo el slogan 'Hacia el final de la C', para concienciar sobre el mejor abordaje de la hepatitis C, promover el diagnóstico y el tratamiento precoz, así como las buenas prácticas asociadas, y facilitar así la eliminación de una enfermedad que no suele presentar una sintomatología que facilite su detección temprana.

La campaña, puesta en marcha con motivo del Día Mundial de la Hepatitis 2020, llama la atención de la población general y anima, sobre todo, a los que tengan sospechas o hayan estado expuestos al virus a acudir de forma voluntaria al médico.

"La campaña pretende incidir también en las poblaciones clave que en la actualidad podrían encontrarse en una situación de mayor riesgo de VHC, es decir, personas que se inyectan drogas u hombres gais y otros hombres que practican sexo con hombres que utilizan drogas de forma intencionada en las relaciones sexuales, un fenómeno conocido como chemsex, así como otros perfiles que hayan podido estar expuestos a través de contacto directo con sangre infectada. Organizaciones como la nuestra facilitan la realización del diagnóstico de la hepatitis C en un solo paso, promoviendo así la derivación y el acceso al tratamiento de manera rápida", ha comentado el director de la asociación Apoyo Positivo de Madrid, Jorge Garrido.

"Entre todos podemos contribuir al gran reto de la eliminación de la hepatitis C en nuestro país. La desventaja es que es una patología que no suele presentar síntomas hasta que se encuentra en un estadio avanzado. De hecho, el Estudio de Seroprevalencia del Ministerio de Sanidad (2019) ha puesto en evidencia que el nivel de prevalencia de la infección por el VHC en España es bajo y que, por lo tanto, la puesta en marcha de las mejores estrategias de cribado y derivación a la atención médica y el tratamiento permitirían alcanzar los compromisos de eliminación de la hepatitis C como un problema de salud pública en España antes del año 2030", ha detallado la presidenta de la FNETH, Eva Pérez Bech.

La experta ha advertido, sin embargo, que en el contexto actual con el COVID-19, se corre "el riesgo de que los notables avances realizados hasta el momento en el abordaje de la hepatitis C, puedan sufrir un grave retroceso en su vigilancia, atención y tratamiento". "Por eso son esenciales campañas como esta para concienciar no solo a todos los agentes sociales vinculados con la patología sino también a la población general", agrega.

Una de las claves en la efectividad y evolución positiva, en cuanto a número de diagnosticados y curados, radica en la participación de la entidades y ONG que, en coordinación con las autoridades sanitarias, han contribuido a acceder de manera eficaz a determinadas poblaciones vulnerables que no acuden a los dispositivos sanitarios de manera normalizada, así como a poner a su disposición los recursos necesarios para llevar a cabo el diagnóstico precoz y la derivación y el acompañamiento de estos pacientes a la atención especializada.