Ortesistas y protesistas avisan de que el caos de la nueva regulación ortoprotésica podría dificultar la financiación

Publicado 10/01/2020 16:27:38 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Ortesistas y protesistas ha avisado de que el "caos" de la nueva regulación ortoprotéisca podría "dificultar" la financiación a los pacientes y crea una "incertidumbre generalizada" entre los profesionales médicos.

En 2019, tal y como ha recordado la organización, el Ministerio de Sanidad publicó las órdenes SCB 45/2019 y SCB/480/2019, las cuales establecían que tanto las comunidades autónomas como el resto de entidades responsables de la prestación ortoprotésica, debían adaptar sus catálogos de productos ortoprotésicos a los tipos de productos establecidos en aquellas órdenes. Tenían de plazo hasta el 31 de diciembre.

Sin embargo, apostilla, tan sólo seis comunidades se ajustaron a ese límite, mientras que el resto "incumplió" la directiva de la máxima autoridad sanitaria. "La regla general de los servicios de salud autonómicos ha sido la de apurar los plazos hasta el límite, sobrepasando incluso algunas consejerías los plazos establecidos, impidiendo de esta forma generar un debate sosegado con los actores implicados, algo que habría mejorado el contenido de los catálogos, sin lugar a dudas", ha dicho.

Asimismo, según ha detallado, en los últimos días se está conociendo "a cuenta gotas" nuevos catálogos. En este sentido, ha comentado que entre las consejerías que han cumplido, algunas lo han hecho a medias ya que, por ejemplo, textos como el de la Rioja se limitan a replicar la orden "sin elaborar un catálogo concreto", lo que "perjudica" a prescriptores y dispensadores, que deben mirar varias tablas en documentos diferentes.

"Esto aleja completamente el sentido de la normativa que trataba de unificar criterios. A día de hoy, la mayoría de autonomías sigue sin haber publicado nada, pese a que según las órdenes ministeriales entraron en vigor el pasado 1 de enero y son de obligado cumplimiento, lo que plantea serios problemas para los profesionales médicos que deben prescribir, para los pacientes que necesitan su tratamiento, y para las ortopedias que adaptan y dispensan estos productos", ha añadido.

Dicho esto, y tras insistir en los problemas que conlleva para los profesionales sanitarios, porque "en muchos casos desconocen que existe un nuevo catálogo y continúan usando el antiguo erróneamente", ha avisado de que los técnicos ortoprotésicos "no tienen claro" qué hacer si llega un paciente con una receta y un código antiguo, pero existe ya un código nuevo para el producto.

"Se exponen a que la prestación no sea validada por el servicio de salud correspondiente. El problema surge sobre todo en el caso de aquellas autonomías donde no se ha publicado nada. El ministerio marcó en sus órdenes que la aplicación comenzaría el 1 de enero, pero si las comunidades no han hecho su trabajo y no tienen el nuevo catálogo, ¿hay que aplicar el sistema anterior?, o ¿ceñirse a lo que establece las nuevas órdenes?", ha cuestionado.

Además, la federación ha asegurado que ha comprobado que incluso desde algún servicio de salud reconocen que "tampoco" tienen información adecuada para facilitarnos sobre el cambio de formularios de prescripción. Algo que ha calificado de "sorprendente" porque esos cambios se han acometido desde allí.

"Los usuarios están en su derecho de que se les aplique la nueva normativa desde el primer día del año. Pero además para ellos es imprescindible que se aplique de forma correcta, porque la prestación está sujeta a una financiación que puede peligrar si el procedimiento no se ha seguido adecuadamente", ha zanjado.