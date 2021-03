Organizaciones de pacientes, sociedades científicas y Boehringer Ingelheim crean el 'Protocolo Teleconsulta EPOC'

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones de pacientes FENAER y APEPOC y un comité científico formado por profesionales sanitarios de distintas sociedades científicas de ámbito nacional, junto a Boehringer Ingelheim, han lanzado el 'Protocolo de Teleconsulta EPOC'.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña de concienciación 'Dale una oportunidad a la distancia', y tiene como objetivo principal homogeneizar y protocolizar las visitas médicas no presenciales de los pacientes que sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), trasladándoles la parte positiva de hacer su seguimiento a distancia, dadas las circunstancias actuales.

Las diferentes organizaciones de pacientes, junto a la farmacéutica alemana, han aunado esfuerzos para proponer una serie de recursos virtuales para pacientes con patologías respiratorias como la EPOC, con el fin de ofrecerles las herramientas necesarias para empoderarlos en la gestión de su propia enfermedad.

"Con este protocolo, pretendemos que el paciente sea más consciente del estado de salud que presenta y de esta manera pueda tomar las mejores decisiones para el control de su enfermedad, adquiriendo mayores conocimientos y mejores habilidades. El 'checklist' supone un ahorro de tiempo en la identificación de situaciones de riesgo y centra todos los esfuerzos en mejorar y en planificar las intervenciones para minimizar o resolver estos problemas", ha explicado el coordinador de enfermería de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), David Díaz-Pérez.

La iniciativa 'Protocolo de Teleconsulta EPOC' ha contado con la participación de más de una decena de profesionales sanitarios de todo el país, en representación de sus sociedades científicas, que han sido los responsables de determinar un listado de parámetros que los pacientes deben autoevaluar antes de su encuentro remoto con el facultativo.

"Creemos que la atención médica a distancia se ha ido implantando en los últimos meses sin darnos cuenta y los pacientes todavía no son conscientes de que, durante la conversación con sus médicos, éstos no tienen la oportunidad de ver su cara, sus expresiones o sus gestos, que en muchas ocasiones apuntan a un estado concreto de salud o a problemas que a veces no se llegan a verbalizar en una consulta a distancia", ha afirmado el vicepresidente de Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER), Iñaki Morán.

La consulta telemática cada vez va ganando más peso frente a las consultas presenciales. No obstante, es necesario hacer un ejercicio conjunto entre especialistas y pacientes para garantizar que estas visitas sean eficientes, ágiles y de calidad. El objetivo del 'Protocolo Teleconsulta EPOC' es definir un hilo conductor, basado en evidencia científica, que permita a los profesionales de la salud (neumología, atención primaria, medicina interna y/o enfermería) identificar de forma rápida las necesidades de los pacientes.

"Para el paciente con EPOC, en momentos donde lo que se utiliza preferentemente es la teleconsulta, disponer de una serie de puntos sobre los que debería prestar atención y hacer mención especial y trasladárselo a su médico, ya sea neumólogo o médico de familia, es de gran ayuda, tanto para el enfermo como para el médico", ha añadido el asesor médico de la Asociación de Pacientes con EPOC (APEPOC), Isidoro Rivera.

La herramienta digital para pacientes está disponible en el portal web y tiene la voluntad de adaptarse a las diferentes realidades que viven los pacientes con EPOC, de modo que los profesionales sanitarios sepan a qué situación clínica se enfrentan y, saber si deben hacer una revisión reglada de seguimiento en pacientes previamente diagnosticados, una revisión de episodios de exacerbación o una revisión por síntomas respiratorios agudos de pacientes que todavía no estén diagnosticados.

"Hemos querido, desde el problema, llegar a una solución que facilite la atención telemática en general y en el manejo de la EPOC en particular. Para ello hemos desarrollado una herramienta en formato web que sirva de línea de entrevista en la valoración al paciente con patología respiratoria, y que incluya diferentes documentos, algoritmos, guías, hojas informativas, que puedan resultar de utilidad al profesional en algún momento de la atención clínica", ha detallado el médico de familia del Centro de Salud Algeciras-Norte de Algeciras y uno de los coordinadores principales del proyecto, Daniel Ocaña.

Con la puesta en marcha de este proyecto único en todo el panorama nacional, las organizaciones de pacientes, sociedades científicas implicadas y Boehringer Ingelheim ayudan a empoderar al paciente para ayudarle a que pueda tomar un rol más consciente de su enfermedad, implicándose en el proceso de diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la EPOC.

"En la actualidad no hay ninguna iniciativa que ayude a médicos que atienden a pacientes con EPOC a través de teleconsulta, y este tipo de atención a pacientes con enfermedades crónicas es uno de los pilares actuales de la atención, debido a la pandemia ocasionada por el SARS-Cov-2", ha zanjado el neumólogo del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y coordinador del proyecto, Bernardino Alcázar.