Organización Mundial de la Propiedad Intelectual destaca las novedades en la tecnología de asistencia en discapacitados

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Después de un crecimiento medio cercano al 20 por ciento en los últimos años en el sector de la llamada tecnología de asistencia, diseñada para ayudar a las personas con discapacidad, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ha asegurado que estas tecnologías se están abriendo camino cada vez más en las aplicaciones de consumo masivo.

"Actualmente, se estima que mil millones de personas en todo el mundo se benefician de una tecnología de asistencia. Se espera que esa cifra se duplique para 2030 a medida que la población envejezca", ha dicho el subdirector general de Propiedad Intelectual e Innovaciones del Sector de Ecosistemas, Marco Alemán.

Además de las mejoras en los productos ya existentes, incluidos los asientos para sillas de ruedas o las ruedas que se pueden ajustar para terrenos difíciles, las alarmas ambientales y los dispositivos habilitados para Braille, la agencia de la ONU dijo que los dispositivos de "asistencia emergentes" crecieron tres veces más rápido entre 2013-2017, con un crecimiento medio del 17 por ciento anual.

Los productos de este sector incluyen robots de asistencia en el hogar, productos portátiles para personas con discapacidad visual y gafas inteligentes de acuerdo con el Informe de tendencias tecnológicas de la OMPI para 2021: tecnologías de asistencia.

Otras novedades que se espera se pongan de moda incluyen ayudas avanzadas para caminar, como ayudas para el equilibrio y bastones "inteligentes", prótesis mejoradas, incluidas neuroprótesis, prótesis inteligentes e impresas en 3D, y "trajes de exoesqueleto" portátiles para la parte inferior y superior del cuerpo, para ayudar con tareas de elevación del cuerpo y mejorar la movilidad.

"La tecnología de asistencia provino de las aplicaciones militares y ahora vemos cada vez más aplicaciones en la fabricación y la industria, por lo que ayuda a las personas a mejorar su fuerza, por ejemplo, pueden llevar más peso", ha destacado la oficial de información de la OMPI, Irene Kitsara.

Para 2030, Kitsara sostuvo que será una realidad ver más avances en la interfaz cerebro-máquina, que permitan controlar diferentes dispositivos: computadoras, teléfonos móviles. "La ayuda también está mucho más disponible que antes para las personas con dificultades auditivas, gracias a los avances tecnológicos recientes en audífonos que controlan el entorno controlados con la mente, y los implantes cocleares que representan casi la mitad de las solicitudes de patente", ha detallado.

Las áreas de mayor crecimiento en la audición son los dispositivos de conducción ósea no invasivos (31% de crecimiento anual), ha dicho la OMPI. "Ahora vemos audífonos de venta libre, que están aprobados por la Agencia Americana del Medicamentos. Se considera un producto electrónico de consumo, que puede servir a personas que no se consideran personas con una limitación funcional como tal, pero que de otro modo no se beneficiarían de un audífono", ha argumentado Kitsara.

TRANSFORMACIÓN INTELIGENTE

La transformación de los productos convencionales en dispositivos "inteligentes" también llegará al sector del cuidado de la salud personal, con innovaciones que incluyen "pañales inteligentes y robots auxiliares de alimentación".

"Podemos utilizar las mismas aplicaciones para la salud digital y una mejor salud. Como resultado de eso podemos ver más productos, podemos ver una mayor competencia, y algo que se consideraba un área de nicho y un producto especializado con precios muy altos, comienza a bajar", ha recalcado Kitsara.

China, Estados Unidos, Alemania, Japón y la República de Corea son los cinco principales países en la innovación en tecnología de asistencia, según muestran las solicitudes de datos de patentes. "Cuando se trata de Universidades y centros públicos de investigación, las universidades chinas dominan la cima. Si tomamos los 100 mejores solicitantes entre las 25 universidades y centros de investigación, 20 son chinos, dos estadounidenses, uno coreano, uno de la Federación de Rusia y uno de Japón", ha zanjado Alemán.