La Organización Colegial de Enfermería priorizará que se incluya a las enfermeras en el grupo A unificado

El organismo también pretende que se reconozca a las enfermeras como prescriptoras de medicamentos

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización Colegial de Enfermería ha marcado como su "máxima prioridad" que las autoridades incluyan a las enfermeras en el grupo A unificado de la Administración, en el que estén englobados todos los graduados sanitarios, y erradicar así la antigua distinción entre diplomados y licenciados.

Así lo han defendido más de 140 integrantes del organismo, que se han dividido en cuatro grupos de trabajo para analizar estrategias y líneas de acción a seguir, como el establecimiento de un diálogo político con las consejerías de Sanidad autonómicas, de forma que estas apoyen la reivindicación ante el Ministerio de Sanidad.

De igual forma, han considerado necesario que los colegios de Enfermería "intensifiquen" sus contactos oficiales con los partidos políticos autonómicos para recabar apoyos en los parlamentos y consejos de Gobierno a nivel regional, según un comunicado del Consejo General de Enfermería.

"Vamos a seguir trabajando por el pleno desarrollo de la Enfermería, no solo porque es nuestra obligación, sino porque, aunque la sociedad o los políticos a veces no sean conscientes de ello, si no logramos avanzar como profesión, la sociedad y el sistema sanitario caminarán en la dirección equivocada", ha señalado el presidente del Consejo, Florentino Pérez Raya.

En ese sentido, Pérez ha destacado que se debe "actuar con urgencia" desde toda la organización para que estas acciones acordadas sean "las líneas prioritarias" para 2025.

"Por muchos obstáculos que tengamos o por muy tortuoso que sea el camino, trabajaremos duro para alcanzar estas metas de excelencia, orgullo y profesionalidad", ha añadido.

RECONOCIMIENTO DE LAS ENFERMERAS COMO PRESCRIPTORAS DE MEDICAMENTOS

La organización también ha marcado como prioridad lograr la modificación de la ley del medicamento, de forma que se reconozca a las enfermeras como prescriptoras de medicamentos, al igual que otras profesiones sanitarias.

"Es preciso un cambio inmediato de la redacción de la Ley del Medicamento para que las enfermeras figuren como prescriptoras al igual que médicos, odontólogos o podólogos. Sólo así será posible solucionar los problemas que sigue generando la aprobación del Real Decreto de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de las enfermeras y enfermeros de 2015 y su posterior modificación en 2018", ha explicado Pérez.

A pesar de que ha marcado el diálogo como la primera opción para alcanzar estos dos objetivos, la organización ha amenazado con "otro tipo de acciones" como la judicialización de estas cuestiones, la realización de campañas informativas e incluso movilizaciones profesionales, por lo que buscará apoyos en sindicatos, asociaciones de pacientes y sociedades científicas.

IMPLANTACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA

La Organización Colegial de Enfermería también considera "fundamental" que las Comunidades Autónomas implanten "de manera definitiva" las especialidades de Enfermería y con vinculación al puesto de trabajo, de forma que se creen las categorías profesionales que aún están sin desarrollar, y estableciendo bolsas y convocatorias de plazas específicas.

"Todas estas figuras -enfermeras generalistas, especialistas, de práctica avanzada- pueden y deben coexistir, pues aportan un gran beneficio al paciente y al sistema sanitario, pero debe hacerse de forma homogénea en toda España, con una regulación nacional y una certificación o título reconocido en todo el país (...) vamos a trabajar en la definición y competencias de todos estos perfiles, para que sirvan de referencia para las diferentes comunidades autónomas, y siempre con datos basados en los beneficios para la salud de la población", ha indicado Pérez.

Los miembros del organismo también han abordado la necesidad de modernizar la normativa de la Organización Colegial, cuyos estatutos deben den de ser "adaptados" a las variaciones legislativas de los últimos tiempos, además de lograr que sea una organización más participativa y abierta.

Del mismo modo, se ha tratado el trabajo realizado para elaborar un nuevo Código Deontológico de la Enfermería Española, que está en su fase final, y que se estima que sea aprobado durante le primer semestre de 2025.