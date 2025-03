Ópticos-optometristas advierten contra "pseudoterapias" para abordar la lateralidad cruzada

Aseguran que "es un fenómeno normal en el desarrollo humano y no requiere corrección"

PAMPLONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los delegados del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas en Navarra y Guipúzcoa, Loreto Mendiluce Martín y Francisco Zunzunegui Quintana respectivamente, han advertido de la existencia de "pseudoterapias" que prometen corregir la supuesta alteración que representa la denominada lateralidad cruzada, y han afirmado que esta alteración es "un fenómeno normal en el desarrollo humano y no requiere corrección".

Según han explicado estos especialistas, "en los últimos años ha ganado popularidad la idea de que la lateralidad cruzada -una condición en la que una persona no tiene un mismo lado dominante para todos sus sentidos y extremidades- podría estar relacionada con dificultades del aprendizaje, problemas neurológicos o de visión".

Los ópticos-optometristas han señalado que "a partir de esta falsa creencia, han surgido diversas terapias que podrían recibir la calificación de pseudoterapias que prometen corregir esta supuesta alteración y mejorar el rendimiento escolar o incluso tratar trastornos como la dislexia, discalculia, o cualquier problema del desarrollo lecto-escritor, o incluso el TDAH".

"Sin embargo, los estudios científicos actuales no respaldan tales afirmaciones y su promoción sin evidencia científica que avale su eficacia puede llevar a una falsa esperanza y a la pérdida de recursos económicos nada desdeñables para las familias", han añadido.

En concreto, los dos especialistas han explicado que la lateralidad es la preferencia de un lado del cuerpo sobre el otro en el uso de manos, pies, ojos y oídos. "La mayoría de las personas son diestras o zurdas, pero algunas presentan lateralidad cruzada, es decir, pueden ser diestras con la mano pero zurdas con el pie, o tener un ojo dominante diferente al lado de su mano dominante. Este fenómeno es completamente natural y no supone ningún problema en sí mismo. En el aspecto visual es habitual encontrarlo cuando hay estrabismo o diferencia significativa de graduación entre ambos ojos", han indicado.

Según han asegurado, "no existe evidencia científica que relacione la lateralidad cruzada con dificultades de aprendizaje, trastornos del desarrollo o problemas neurológicos". "De hecho, estudios en neurociencia y psicología han demostrado que la habilidad para el aprendizaje depende de múltiples factores, como la estimulación cognitiva, el entorno educativo y las diferencias individuales en el desarrollo del cerebro, no de la lateralidad", han señalado.

Ante ello, han afirmado que, "a pesar de la falta de pruebas científicas, algunas empresas y profesionales sin escrúpulos han desarrollado terapias de reorganización neurofuncional enmascaradas en terapias visuales o auditivas, por ejemplo, para corregir la lateralidad cruzada".

"Estas intervenciones incluyen ejercicios motores, oculares o auditivos que supuestamente reentrenan el cerebro y mejoran el rendimiento académico. Todo ello pudiera llegar a revestir el carácter de estafa perfectamente vendida con argumentos pseudocientificos, en donde es fácil caer dado el perfil sanitario del profesional promotor de las mismas, la popularidad y la penetración que ha tenido entre el profesorado y los padres, destinatarios finales del mensaje", han subrayado.

Sin embargo, los ópticos-optometristas han sostenido que actualmente "dichas afirmaciones no tienen respaldo en la literatura científica". "Asociaciones científicas avaladas y colegios de profesionales sanitarios han advertido de que no hay estudios rigurosos que demuestren que la lateralidad cruzada (ojo-mano por ejemplo) cause dislexia, TDAH u otras dificultades cognitivas, así como tampoco sea causa de un bajo rendimiento escolar", han señalado.

Además, según han añadido los expertos, "estas terapias suelen ser costosas, representan un desembolso económico importante para las familias, evidenciando un marcado fin recaudatorio, y generan frustración en familias que buscan respuestas a las dificultades de sus hijos, alejándolas de intervenciones realmente efectivas, como el apoyo pedagógico especializado, la terapia del lenguaje o el tratamiento adecuado para el TDAH". "Estas terapias también se caracterizan por su extensión temporal, pudiendo ocurrir que se confundan sus resultados con los beneficios consecuencia del desarrollo madurativo propio de los pacientes", han afirmado.

En definitiva, los especialistas han asegurado que "la lateralidad cruzada es un fenómeno normal en el desarrollo humano y no requiere corrección". "La ciencia ha demostrado que el aprendizaje depende de múltiples factores, y no hay pruebas de que las terapias basadas en la reorganización de la lateralidad tengan efecto alguno en el rendimiento académico o en trastornos del neurodesarrollo", han indicado.

En opinión de estos especialistas, "es fundamental que las familias y educadores recurran a profesionales cualificados y a tratamientos basados en la evidencia para ayudar a los niños con dificultades de aprendizaje". "Promover la desinformación sobre la lateralidad cruzada no solo desvía la atención de soluciones reales, sino que también contribuye al crecimiento de la industria de las pseudoterapias, que se lucran con la desesperación y la falta de información", han señalado.