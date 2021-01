La oposición da la bienvenida a Darias y le piden que "rectifique" los "errores" de Illa

Critican la "falta" de un plan de vacunación nacional

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La oposición ha dado este viernes la bienvenida a Carolina Darias como ministra de Sanidad en su primera comparecencia ante la comisión del ramo en el Congreso de los Diputados, reclamándole que "rectifique" los errores del antiguo titular de su cartera, Salvador Illa.

"Bienvenida, señora ministra. Le deseamos el mayor de los aciertos al frente del Ministerio de Sanidad", ha comenzado su intervención la diputada 'popular' Ana Pastor, quien tras estas palabras introductorias ha cargado contra el ministro saliente: "Un cargo que su antecesor no quiso ni supo asumir. En ningún lugar del mundo un ministro al frente de la pandemia ha utilizado su cargo para hacer campaña electoral, abandonándolo en uno de los momentos más críticos".

La exministra ha señalado que los españoles "reclaman tener un responsable al frente de la pandemia, porque les va la vida en ello", tras lo que ha pedido a Darias que "rectifique" la gestión de Illa al frente del Ministerio. "Sus errores nos han llevado a estar en el ránking de países que peor lo han hecho contra la pandemia", ha denunciado.

En este contexto, ha criticado que Illa "siempre ha antepuesto el interés político al de los españoles". "Están más preocupados por la campaña que por la pandemia. Se han equivocado en estar lejos de los que sufren. Han tomado tantas decisiones con carácter político que tiene que alejarse de las decisiones tomadas", ha espetado a Darias.

Ana Pastor también ha lamentado las declaraciones de Illa durante el traspaso de cartera, en las que afirmó que la nueva titular de Sanidad iba a "disfrutar" en su nueva responsabilidad. "Quizá el señor Illa, de profesión filósofo, tenga una concepción lúdica de la vida, pero aquellos que cuidan de nuestro salud tienen una sobrecarga tremenda. Ya les gustaría disfrutar", ha esgrimido.

Tras los reproches a Illa, ha recordado que Darias también formaba parte del Ejecutivo durante la gestión de la pandemia. "Usted estaba allí cuando aprobaron el estado de alarma de seis meses, cuando tuvimos 17 planes de Navidad y ahora 17 planes de vacunación. Usted trae una mochila demasiado pesada cargada con los errores de su Gobierno. Me extraña que diga que seguirá la senda de su predecesor. Le recomiendo que no la siga", ha sostenido.

Sobre la estrategia de vacunación, la diputada 'popular' ha reclamado un "plan nacional". "No hay plan de vacunas ni dosis suficientes", ha señalado, preguntando por qué algunas comunidades autónomas se hayan visto obligadas a frenar la administración de las vacunas y otras hayan puesto el 30 por ciento de dosis completas. "Como sigamos a este ritmo, tardaremos tres años en llegar al 70 por ciento de la población", ha afirmado.

La diputada del PNV Josune Gorospe ha recibido a Darias dándole la bienvenida al Ministerio y confiando en que "supere a su antecesor", a quien ha criticado que su salida "no ha sido la más acertada": "No apoyaremos actuaciones de obstrucción para dificultar que quienes tienen responsabilidad de gestión se dediquen a ello". En tono jocoso, no obstante, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no tenga la tentación" de nombrar a Darias candidata a la presidencia de Canarias en unas futuras elecciones, de forma que el Minsiterio de Sanidad "se convierta" en un concurso de talentos.

Gorospe ha reclamado a Darias que corrija a Illa y permita una mayor flexibilidad en el toque de queda: "No podemos entender que si la variable tiempo es tan importante no se les permita actuar con inmediatez para tomar decisiones y dar soluciones más acertadas. ¿Cómo pueden seguir persistiendo en que no es necesario dar más instrumentos y un marco jurídico? Hay que cambiar el estado de alarma para tener toques de queda con un margen más amplio".

La diputada vasca también ha criticado el ritmo de la vacunación. "No me dirá que no está habiendo problemas con la adquisición de las vacunas. Así es muy difícil que se puedan mantener las mismas previsiones de vacunación", ha argumentado, reclamando a Darias que "no vale solo con apoyar a la Comisión Europea" en su disputa con AstraZeneca, sino que "hay que presionar para que no falle esto".

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha deseado "mucha suerte en su empeño" a Darias porque "su suerte será para el bien de los españoles". "Puede corregir la deriva del Ministerio. Cuenta con la colaboración de nuestro grupo parlamentario. Así va a seguir siendo, aquí tiene a un grupo del que recibirá críticas pero que no banalizará ninguno de estos asuntos. Tiene una tarea compleja por delante pero puede superar a su antecesor", ha señalado, criticando a Illa por el hecho "insólito" de abandonar el Ministerio en medio de la tercera ola de la pandemia de COVID-19.

"La catadura moral de este Gobierno se resume en lo que acaba de suceder en este Ministerio. Lo que ha pasado es algo insólito. Illa se ha ido por la puerta de atrás, pero se pueden hacer las cosas de otra forma, incumpliendo el mandato de comparecer ante esta Cámara. Han dejado sin espacio a la caricatura: hasta el 'Mundo Today' ha tenido problemas para hacer titulares", ha bromeado.

Díaz, al igual que el resto de grupos, ha apuntado que "la ausencia de un plan de vacunación es evidente". Junto a esto, también ha criticado la no modificación del estado de alarma para dar mayor cobertura a herramientas contra el virus: "Tienen a las comunidades autónomas pidiendo adelantar los toques de queda pero mirando para otro lado porque desgasta. El Gobierno debe dejar de inventar conceptos vacíos y promover los cambios necesarios para poder adelantar los toques de queda y demás medidas".

El diputado de VOX Juan Luis Steegmann también ha recibido a la ministra con reproches por la semejanza de su discurso con el del anterior ministro: "Parece que sigue con el mismo escritor aunque le ha dado su estilo. Espero que nuestras preguntas y respuestas le hagan aprender más de lo que aprendió su antecesor".

Asimismo, le ha reclamado el cese "inmediato" del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón: "No le daremos ni un ápice de confianza si no cesa inmediatamente al doctor Simón". En este mismo sentido, el diputado de Ciudadanos ha preguntado a Darias "qué va a hacer con Simón", quien a su juicio se ha convertido en "el paradigma de los chistes sobre los cambios de opinión".