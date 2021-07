ONUSIDA lamenta el "estancamiento" del progreso para acabar con el sida en niños, adolescentes y mujeres jóvenes

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

ONUSIDA ha advertido de que los avances para acabar con el sida entre los niños, los adolescentes y las mujeres jóvenes "se han estancado y no se ha alcanzado ninguno de los objetivos para 2020".

El informe muestra que el número total de niños en tratamiento disminuyó por primera vez, a pesar de que casi 800.000 niños que viven con el VIH no están actualmente en tratamiento. También muestra que se están desaprovechando las oportunidades de identificar tempranamente a los bebés y niños pequeños que viven con el VIH: más de un tercio de los niños nacidos de madres seropositivas no se sometieron a la prueba. Si no reciben tratamiento, alrededor del 50 por ciento de los niños que viven con el VIH mueren antes de cumplir dos años.

"Hace más de 20 años, las iniciativas destinadas a las familias y los niños para prevenir la transmisión vertical y eliminar los niños que mueren de sida dieron un verdadero impulso a lo que ahora se ha convertido en nuestra respuesta mundial al sida. Esto fue el resultado de una activación sin precedentes de todos los socios, sin embargo, a pesar de los progresos tempranos y dramáticos, a pesar de tener más herramientas y conocimientos que nunca, los niños se están quedando muy por detrás de los adultos y muy por detrás de nuestros objetivos", ha señalado la directora ejecutiva adjunta del Programa de ONUSIDA, Shannon Hader.

En este sentido, lamenta que "las desigualdades son notables". "Los niños tienen casi un 40 por ciento menos de probabilidades que los adultos de recibir un tratamiento que les salve la vida (el 54 por ciento de los niños frente al 74 por ciento de los adultos), y representan un número desproporcionado de muertes (sólo el 5 por ciento de todas las personas que viven con el VIH son niños, pero los niños representan el 15 por ciento de todas las muertes relacionadas con el sida). Se trata del derecho de los niños a la salud y a una vida sana, su valor en nuestras sociedades. Es hora de reactivar en todos los frentes: necesitamos el liderazgo, el activismo y las inversiones para hacer lo que es correcto para los niños", argumenta.

Aunque no se alcanzaron los objetivos para 2020, los 21 países de África avanzaron más que el resto. Sin embargo, hubo grandes disparidades entre los países, y estos siguen soportando la mayor carga de enfermedad: en 11 países se encuentra casi el 70 por ciento de los "niños perdidos", es decir, los que viven con el VIH pero no reciben tratamiento.

Se produjo un descenso del 24 por ciento en las nuevas infecciones por VIH entre los niños de 2015 a 2020 en los países seleccionados, frente a un descenso del 20 por ciento a nivel mundial. Los países seleccionados también lograron una cobertura de tratamiento del 89 por ciento para las mujeres embarazadas que viven con el VIH, en comparación con el 85 por ciento a nivel mundial, pero aún no se ha alcanzado el objetivo del 95 por ciento, y hubo grandes diferencias entre los países. Por ejemplo, Botsuana logró una cobertura de tratamiento del 100 por ciento, mientras que la República Democrática del Congo solo alcanzó el 39 por ciento.

El informe describe tres acciones necesarias para acabar con las nuevas infecciones por el VIH entre los niños de los países más afectados. En primer lugar, llegar a las mujeres embarazadas con las pruebas y el tratamiento lo antes posible: se produjeron 66.000 nuevas infecciones por el VIH entre los niños porque sus madres no recibieron ningún tratamiento durante el embarazo o la lactancia.

En segundo lugar, garantizar la continuidad del tratamiento y la supresión vírica durante el embarazo, la lactancia y de por vida: 38.000 niños se infectaron por el VIH porque sus madres no siguieron recibiendo atención durante el embarazo y la lactancia. En tercer lugar, prevenir nuevas infecciones por el VIH entre las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia: 35.000 nuevas infecciones entre los niños se produjeron porque una mujer se infectó por el VIH durante el embarazo o la lactancia.

Se han producido algunos avances en la prevención de que las adolescentes y las mujeres jóvenes adquieran el VIH. En los países más afectados, el número de adolescentes y mujeres jóvenes que contraen el VIH se redujo en un 27 por ciento entre 2015 y 2020. Sin embargo, el número de adolescentes y mujeres jóvenes que contrajeron el VIH en estos 21 países fue de 200.000, el doble del objetivo mundial para 2020 (100.000).

Además, lamentan que la COVID-19 y el cierre de escuelas están interrumpiendo ahora muchos servicios educativos y de salud sexual y reproductiva para las adolescentes y las mujeres jóvenes, lo que "pone de manifiesto la necesidad urgente de redoblar los esfuerzos de prevención del VIH para llegar a las jóvenes y las adolescentes".