ONUSIDA se compromete a redoblar los esfuerzos para conseguir poner fin al sida en el 2030

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 53.ª reunión de la Junta Coordinadora del Programa (JCP) de ONUSIDA ha concluido este jueves en Ginebra (Suiza), donde los miembros de la junta se han comprometido firmemente a redoblar los esfuerzos para poner fin al sida en el año 2030.

"Me gustaría poder decirles que ahora es el momento de relajarse, pero aún no hemos terminado. Y retroceder antes de terminar: así es como resurgieron las pandemias; cómo los menos poderosos quedan atrás; cómo prospera el virus. En una pandemia, no hay forma de quedarse quieto. Si no avanzamos, el virus lo hará", ha asegurado la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyim.

Para la JCP, la reunión ha tenido lugar en un momento crítico para la respuesta al VIH, a mitad de camino de la Estrategia Global contra el SIDA 2021-2026 , mientras ONUSIDA está redoblando su enfoque en lograr los objetivos para 2025.

"El éxito parcial en la respuesta al sida, sumado a las pandemias emergentes, ha dado lugar a una complacencia que debe revertirse. Se necesitan urgentemente nuevas ideas y enfoques para alcanzar los objetivos de 2025 y lograr el objetivo de poner fin a la pandemia para 2030", ha indicado la Primera Dama de Namibia, Monica Geingos, durante su intervención.

FINANCIACIÓN DE ONUSIDA

Al abordar los déficits en la financiación global para el VIH y para ONUSIDA, Byanyima ha instado a los donantes a concentrar recursos, apoyar a los países en desarrollo para aumentar su espacio fiscal y financiar completamente a ONUSIDA con financiación plurianual. En este sentido, la directora ejecutiva de ONUSIDA ha recordado que en 2022 había 20.800 millones de dólares disponibles para la respuesta mundial al VIH, muy por debajo de los 29.300 millones de dólares necesarios para 2025.

"Seguimos profundamente preocupados por la situación actual de financiación del Programa Conjunto y el impacto esperado en diferentes áreas de resultados estratégicos. Estamos alentando a todos los estados miembros y observadores de la JCP a buscar formas de aumentar su apoyo al Programa Conjunto en 2024", ha manifestado el asesor de Salud del Ministerio Federal de Salud de Alemania, Binod Mahanty.

Varios donantes han aumentado recientemente sus contribuciones básicas a ONUSIDA, entre ellos Costa de Marfil, los Países Bajos y los Estados Unidos. Durante la reunión, Francia anunció un aumento del 50 por ciento en su contribución voluntaria a ONUSIDA, Alemania anunció 1 millón de euros adicionales y Luxemburgo anunció 100.000 euros adicionales.

Otros países también han aumentado su apoyo recientemente, incluida Australia, que anunció una inversión de hasta 12 millones de dólares australianos para una nueva asociación con ONUSIDA que permita a las comunidades liderar la lucha contra el SIDA en la región de Asia Pacífico. 'Dejemos que las comunidades lideren' fue el tema del informe de ONUSIDA sobre el Día Mundial del SIDA de este año, que enfatizó el papel crítico que desempeñan las comunidades en la respuesta al VIH y cómo la falta de financiación y las barreras dañinas están frenando su trabajo de salvar vidas y obstruyendo el fin del SIDA.

Durante la JCP se ha realizado un segmento temático sobre las pruebas del VIH. Los miembros de la junta han discutido cómo los servicios de pruebas del VIH son la puerta de entrada a la prevención, el tratamiento, la atención y otros servicios de apoyo del VIH.

"En nuestros esfuerzos por poner fin a la transmisión del VIH para 2030, debemos dejar que las comunidades lideren la tarea de redoblar nuestros esfuerzos para ofrecer lo que sabemos que funciona (prevención, pruebas, PrEP y tratamiento del VIH) a escala. Y debemos trabajar para poner fin al estigma del VIH, que impide a tantas personas vivir una vida auténtica, llena de compasión, libre de miedo y capaz de contribuir plenamente a la sociedad", ha expresado el orador principal del segmento de pruebas de VIH, Kevin Fenton.

"Acabar con el sida es posible, pero sólo si tomamos medidas audaces para revolucionar la prevención del VIH, ampliar las pruebas, luchar contra el estigma, la discriminación y las desigualdades, llegar a las mujeres jóvenes y las niñas y a los grupos de población clave con servicios de VIH, eliminar leyes nocivas, aumentar los recursos y fortalecer la enfoque multisectorial", ha añadido Byanyima.

LA JUNTA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE ONUSIDA

La JCP de ONUSIDA es el principal foro mundial y de las Naciones Unidas sobre el VIH, que reúne a la sociedad civil, copatrocinadores y estados miembros para ayudar a trazar la creación conjunta del futuro de la respuesta al VIH, incluido el desarrollo de la próxima Estrategia Mundial sobre el SIDA. la visión para 2030 y más allá.

La reunión número 53 de la JCP ha estado presidida por Alemania, con Kenia como vicepresidente y Brasil como relator. La 54.ª reunión , que se celebrará en junio de 2024, estará presidida por Kenia, con Brasil como vicepresidente y los Países Bajos como relator.