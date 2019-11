La ONU muestra su "apoyo y compromiso" para "luchar" por las necesidades de las personas con diabetes

Publicado 13/11/2019 17:49:33 CET

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha mostrado su "apoyo" a todas las personas que viven con diabetes en cualquier lugar del mundo, con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, que se celebra este jueves 14 de noviembre.

"Expreso mi apoyo a todas las personas de todo el mundo que viven con diabetes y reafirmo el compromiso de las Naciones Unidas de luchar por sus necesidades y bienestar en nuestro camino hacia la salud para todos", ha señalado Guterres.

Esta enfermedad crónica, que causó 4 millones de muertes en 2017, aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).

Desde 1980, el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado. Se estima que 425 millones de adultos padecían diabetes en 2017, frente a los 108 millones de 1980. Este preocupante crecimiento también es extrapolable a América Latina, donde la diabetes es la cuarta causa de muerte en la zona.

"Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. Además, provoca el aumento de factores de riesgo conexos, como el sobrepeso o la obesidad. Gran parte de los casos y sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, una actividad física regular y un peso corporal normal, y evitando el consumo de tabaco", recuerdan desde la ONU.

El lema del Día Mundial de la Diabetes 2019 es 'Familia y diabetes', ya que la "unidad familiar resulta clave en la prevención, el diagnóstico y la ayuda al diabético en caso de emergencia", reivindican. "Obviamente se precisan políticas de salud pública, pero también cambios en el estilo de vida, la dieta, o la actividad física, unos factores en donde cada miembro de la familia puede aportar su granito de arena", concluyen.