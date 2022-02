Oncólogos prevén que la protonterapia pública podrá tratar a los primeros pacientes dentro de 2 años

El Plan INVEAT, una "inversión sin precedentes", con la que se renovará el cien por cien de los equipos que tienen doce años o más

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), Antonio Gómez Caamaño, ha vaticinado que hasta dentro de dos años no serán tratados los primeros pacientes con los diez equipos de protonterapia donados por la Fundación Amancio Ortega al Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Si se licitan antes de mayo o junio, hasta dentro de dos años no serán tratados los primeros pacientes. La protonterapia es aún más compleja que la radioterapia. La construcción de este tipo de estructuras se puede prolongar un año y luego más o menos otro año para ponerlo en marcha", ha avanzado durante el encuentro digital de Europa Press 'Oncología Radioterápica: Renovación e Innovación para curar'.

El Ministerio de Sanidad y la Fundación Amancio Ortega firmaron en octubre de 2021 un acuerdo para incorporar, gracias a la donación de 280 millones de euros, de un total de diez equipos de protonterapia, los tratamientos más avanzados contra el cáncer, que irán distribuidos a País Vasco (uno en Vizcaya), Cataluña (dos en Barcelona), Galicia (uno en A Coruña), Andalucía (uno en Sevilla y otro en Málaga), Comunidad Valenciana (uno en Valencia), Comunidad de Madrid (dos en la capital) y Canarias (uno en Gran Canaria).

Así, se convertirán en los primeros equipos de protonterapia que pertenecerán al SNS, ya que hasta el momento los dos únicos en territorio español están en Madrid y son propiedad de Quirónsalud y de la Clínica Universidad de Navarra.

La compra la anticipará Sanidad con cargo a cuatro años en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con el fin de poder llevar a cabo el concurso de licitación, aunque el coste total para las arcas públicas será de "cero euros" gracias a la donación.

La Fundación Amancio Ortega irá ingresando la donación en función de los pagos que se vayan realizando, hasta completar el total. Una vez adquiridos los equipos, el Ministerio los pondrá a disposición de las CCAA implicadas en el proyecto, que se encargarán de su instalación, mantenimiento y de su gestión.

La directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia en el Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, ha resaltado que el convenio establece 2024 como el horizonte en el que poder proceder a la instalación de los diez equipos, aunque todo dependerá de la capacidad de los fabricantes para cumplir con los plazos establecidos, debido a que se trata de una tecnología compleja de fabricar.

"Actualmente estamos elaborando el pliego de condiciones técnicas para poder licitar los diez equipos que se van a adquirir. Esperamos publicarlo en los próximos meses. Sería el primer pistoletazo de salida al convenio. Una vez se publiquen las licitaciones, las empresas que puedan fabricar este tipo de equipos, que no son muchas, tendrán que ver su capacidad de respuesta para poder cumplir lo acordado en el convenio", ha detallado Lacruz, quien ha insistido en que se trata de "una gran oportunidad para el SNS y para el sector".

En la misma línea, Caamaño ha recordado que la implantación de este tipo de tecnología es realmente compleja, así como su fabricación: "Nadie tiene capacidad en el mundo para producir ya esos diez aparatos. Va a tener que ser escalonado por razones logísticas y de fabricación".

El experto ha destacado, en cualquier caso, que España se va a situar "en la vanguardia mundial" de la protonterapia, superando a Alemania, que actualmente cuenta con ocho equipos. "Vamos a tener diez con la donación de la Fundación Amancio Ortega, otro que se va a construir en Santander y los dos que hay ya en la privada. Tendríamos 13, lo que sería una situación de privilegio. Al final, España va a estar en la vanguardia mundial, es una cosa realmente impresionante", ha celebrado.

Caamaño ha puntualizado que la protonterapia no viene como tal a sustituir a la radioterapia, sino que es un complemento a ella. Tal y como ha explicado, frente a la radioterapia tradicional, la protonterapia reduce de forma significativa tratamientos innecesarios en los tejidos sanos, algo especialmente beneficioso al tratar el cáncer infantil. Además, es una alternativa eficaz para tumores en los que la radioterapia convencional no resulta efectiva y la cirugía no es una opción. Con el paso del tiempo, no obstante, la protonterapia irá logrando más indicaciones y la inversión se convertirá en aún más rentable.

PLAN INVEAT, "INVERSIÓN SIN PRECEDENTES"

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad está impulsando el Plan INVEAT, una "inversión sin precedentes", gracias a los fondos europeos, con la que se renovará el cien por cien de los equipos que tienen doce años o más, y adicionalmente, los aceleradores lineales y los equipos de tomografía computerizada de diez u once años, en línea con las recomendaciones de las sociedades científicas.

En total, este Plan cuenta con una inversión de 796,1 millones de euros, distribuida en el 2021 y en el 2022. La renovación asciende a 585 equipos y la ampliación a 262. "El hito final es que en septiembre de 2023 estos equipos estén instalados y puestos en funcionamiento en los centros públicos. Se va a producir de forma escalonada", ha afirmado Lacruz.

Gracias a esta inversión, se elevará, como mínimo un 15 por ciento, la tasa media de densidad de equipos de alta tecnología por 100.000 habitantes, con objeto de mejorar la equidad en el acceso en todo el territorio nacional, acercar el servicio a los pacientes y situar al SNS, de forma progresiva, en la media europea.

Los equipos que se adquirirán serán aceleradores lineales, equipos de tomografía computerizada, resonancias magnéticas, gamma-cámaras, equipos de hemodinámica, angiografía vascular, angiografía neurorradiológica, equipos de tomografía por emisión de positrones y TC (PET-TC) y equipos de braquiterapia.

"Es una inversión sin precedentes, ordenada y planificada. El primer objetivo es reducir la obsolescencia tecnológica mediante la inversión la sustitución y renovación de equipos. También incrementar la capacidad diagnóstica y terapéutica para tener más equipos y, por tanto, tratar más y mejor a los pacientes. En definitiva, este plan va a situar a España en la vanguardia tecnológica y va a obtener mejores resultados en la salud de los pacientes", ha esgrimido Lacruz.

Al respecto, el presidente de SEOR ha aplaudido esta gran inversión para mejorar la radioterapia en nuestro país: "Durante muchos años, probablemente demasiados, la radioterapia ha sido considerada la gran cenicienta del tratamiento del cáncer, por la sobrecarga asistencial abrumadora, listas de espera dramáticas o la obsolescencia tecnológica. Afortunadamente esta situación está empezando a cambiar y va a cambiar mucho en el futuro, gracias a una fuerte inversión de INVEAT y de la Fundación Amancio Ortega. Nuestra querida cenicienta se va a convertir en lo que realmente es, una princesa".

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ramón Reyes, también ha valorado la importancia de estas inversiones para mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes.

"La radioterapia ha sido la hermana pobre. Es una fuente realmente de inequidad por falta de inversiones. Con el plan se aborda llevar a muchos más sitios los aceleradores lineales, que no había. Eso llevaba a muchos pacientes a hacer desplazamientos más largos. Había cinco provincias sin acelerador, ahora hemos conseguido que haya ya en Ávila y Huesca, pero nos quedan todavía tres", ha indicado.

Reyes ha mostrado su "satisfacción" con la expansión del parque tecnológico, "no solo para el tratamiento sino también para el diagnóstico". "Desde el punto de vista de los pacientes, esto abunda en hacer frente a una de las desigualdades en el acceso", ha finalizado.