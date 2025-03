Oncólogos denuncian la escasez de profesionales y la falta de un Registro Nacional de Cáncer en España

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta electa de la European Cancer Organisation, Isabel Rubio, ha denunciado este martes la escasez de profesionales sanitarios en España, así como la falta de un Registro Nacional de Cáncer, algo que, a su juicio, es necesario para mejorar el abordaje de esta enfermedad.

"Tenemos que mejorar la crisis de profesionales sanitarios, algo que afecta a España y a todos los Estados miembros de la UE. Es importante que haya una reducción de la burocracia para conseguir que lleguen más profesionales a los sistemas sanitarios", ha explicado Rubio durante su participación en el XIII Foro ECO 'El Cáncer en España: realidad actual y retos de futuro', impulsado por la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO).

Durante la jornada, un grupo de expertos ha debatido sobre las debilidades y fortalezas del sistema sanitario español para abordar el cáncer. En este punto, la coordinadora de la Unidad de Mama del Servicio de Oncología del Hospital Universitario 12 de Octubre, Eva Ciruelos, ha coincidido en la falta de profesionales.

"La situación actual es una aberración. Tenemos que ayudar a los pacientes e intentar investigar, todo ello en una consulta en la que falta personal cualificado. Damos todo lo que podemos para ayudarles, pero el sistema es complejo y hostil, no es momento de más recursos, sino de organizar mejor las estructuras", ha señalado Ciruelos durante su intervención.

FALTA DE UN REGISTRO NACIONAL

Al hilo, los oncólogos han indicado la necesidad de un Registro Nacional de Cáncer, así como de un Centro Nacional. "En estos momentos, la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud no cuenta con fondos. Además, necesitamos un Registro Nacional de Cáncer, así como un Centro Nacional, ya que España, junto a Grecia, es el único país de la UE que no lo tiene", ha advertido Isabel Rubio.

En este punto, el jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Luis de la Cruz, también ha reclamado un registro nacional: "En España seguimos avanzando, pero no tan rápido como seria deseable. Por ello, necesitamos un registro nacional homogéneo y para todas las comunidades autónomas".

De la Cruz también ha destacado los avances en el cáncer gracias a los cribados, aunque ha lamentado los bajos números en España en el 'screening' del cáncer colorrectal. "La sensibilización en este aspecto es esencial. A la población se le escapa la relevacia que tiene el cáncer colorrectal. Si conseguimos mejorar este cribado, se incrementaría exponencialmente la supervivencia de los pacientes", ha afirmado el especialista.

PLAN EUROPEO DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Durante la jornada, el director adjunto en la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Philippe Roux, ha recordado que en 2020, 2,7 millones de personas en la Unión Europea fueron diagnosticadas con cáncer y 1,3 millones perdieron la vida a causa de esta enfermedad.

"Las tasas de mortalidad, incidencia y prevalencia de los factores de riesgo difieren mucho entre los países de la UE. Las tasas de mortalidad son continuamente más elevadas en los países de la UE con niveles de renta más bajos", ha detallado Roux.

"El Plan Europeo de Lucha Contra el Cáncer pretende abordar estas desigualdades a lo largo de todo el proceso asistencial: prevención y detección, diagnóstico y tratamiento", ha añadido.

Así, ha asegurado que "hasta la fecha, más del 90 por ciento de las acciones previstas en el Plan contra el Cáncer se han completado o están en curso". No obstante, Roux ha asegurado que el objetivo es continuar trabajando en un Plan que "todavía no está acabado". "Se han puesto en marcha muchas iniciativas, pero algunas todavía no han dado sus frutos, y para ponerlo en práctica necesitamos el apoyo de todos", ha finalizado.