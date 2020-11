La oncóloga Pilar Garrido del Ramón y Cajal de Madrid, premiada por contribuir al desarrollo de la mujer en la ciencia

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La doctora Pilar Garrido del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal ha sido reconocida con el Woman Research Award 2020 en el 17 Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA).

El reconocimiento busca "recompensar, visualizar y poner en valor el esfuerzo de los investigadores españoles en los avances contra el cáncer y premiar el trabajo en el desarrollo profesional de las mujeres en la Ciencia", ha informado el Ramón y Cajal en un comunicado.

Garrido es responsable de la Unidad de Tumores Torácicos, Genitourinarios, Endocrinos, de Cabeza y Cuello, y Melanoma del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal y profesora clínica de la Universidad de Alcalá.

Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica y es miembro de diferentes sociedades médicas como ASCO, IASLC y ESMO, donde participa en distintas actividades como Faculty Member para tumores torácicos.

La premiada es autora de numerosos artículos de investigación y participa, como revisora, en revistas científicas de alta relevancia como son los 'Annals of Oncology', 'Lung Cancer', 'Clinical Lung Cancer' y el 'Journal of Thoracic Oncology'.

El congreso, con más de 25 ponencias repartidas en 5 sesiones y 500 científicos e investigadores en cáncer, se ha desarrollado durante los días 4, 5 y 6 de noviembre de manera virtual y como cada año ha servido para conocer los últimos avances en la investigación oncológica, presentar los estudios más recientes en la materia y poner en valor el trabajo que se desarrolla en la investigación de los diferentes tipos de tumor.

En el encuentro han participado expertos nacionales e internacionales en cáncer como Mariano Barbacid (CNIO, Madrid), Marina Garassino (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milan), Pasi A. Jänne (Dana-Farber Cancer Institute, Boston), Simon Lord (University of Oxford), Caroline Dive (Cancer Research UK Manchester), Nuria Lopez-Bigas (Institute for Research in Biomedicine, Barcelona), Amparo Cano (Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols" CSIC-UAM, Madrid), Ilaria Malanchi (The Francis Crick Institute, London) ó Eduard Batlle (Institut de Recerca Biomèdica, Barcelona), entre otros.