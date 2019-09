La OMS recuerda que la cobertura sanitaria universal es una "elección política"

Publicado 04/09/2019 10:30:54 CET

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha publicado una carta en la que, con motivo de la celebración, el próximo 23 de septiembre, de la Reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que recuerda que la cobertura sanitaria universal es una "elección política", por lo que ha instado a los países a que en el encuentro se comprometan a garantizarla.

Adhanom Ghebreyesus se ha pronunciado así en la misiva tras visitar la República Democrática del Congo, junto al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, donde han conocido "de primera mano" la respuesta que el país ha dado al brote del ébola ocurrido hace unos meses.

"Una vez más he comprobado que el ébola es un síntoma más de un problema más profundo: el no acceso a los servicios sanitarios o el hecho de que estos sean de mala calidad y no cubran las necesidades de las personas. Todo ello hace que las enfermedades se propaguen y se cobren la vida de muchas personas", ha dicho el director general de la OMS.

Por ello, ha subrayado la importancia de garantizar la cobertura sanitaria universal, asegurando que la próxima reunión será una "oportunidad histórica" para que los dirigentes de todo el mundo se comprometan a que ninguna persona quede desatendida por los servicios sanitarios porque no tiene acceso o porque no puede pagarlos.

En 2015, dirigentes de todo el mundo se comprometieron a alcanzar la cobertura sanitaria universal en 2030, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el período previo a la Asamblea General, la OMS y sus asociados publicarán la nueva versión del Informe mundial de Seguimiento sobre la cobertura sanitaria universal, en el cual se pondrá de manifiesto que "se ha perdido el rumbo para alcanzar esa meta".

En septiembre de este año todos los países firmarán la declaración sobre salud "más completa" de la historia. Esta declaración se basa en los compromisos adquiridos por los dirigentes mundiales en la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Astaná (Kazajistán) en 2018, especialmente el de reforzar la Atención Primaria como pilar básico de la cobertura sanitaria universal.

LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL ES UNA "BUENA ELECCIÓN" ECONÓMICA

Concretamente, los países se comprometerán a invertir en cuatro esferas: reforzar los mecanismos de financiación, aumentar la repercusión de los servicios, potenciar el personal sanitario y mejorar la gobernanza y la capacidad institucional.

"Mi mensaje en la reunión de alto nivel será claro: la cobertura sanitaria universal es una elección política. Pido a todos los dirigentes que elijan esta opción y empiecen a aplicarla participando personalmente en dicha reunión y haciendo lo posible para que sea un éxito", ha señalado en la carta el director general de la OMS.

Finalmente, ha recordado que la cobertura sanitaria universal es una "buena elección" desde el punto de vista económico. "Cuando un país invierte en salud siembra para recoger frutos en forma de productividad y crecimiento económico. Las personas sanas son capaces de aprender, ganarse la vida, trabajar y crear, proporcionando enormes beneficios a las empresas, las economías, las personas, las familias y las comunidades", ha apostillado.

Además del informe mundial de seguimiento sobre la cobertura sanitaria universal, la OMS y otros 11 organismos publicarán el 24 de septiembre el Plan Mundial de Acción por la Vida Sana y el Bienestar para Todos, en el que se definen vías de colaboración para hacer realidad esas metas sanitarias armonizando la labor, agilizando los progresos y rindiendo cuentas de los resultados.

Al mismo tiempo, en la Cumbre sobre la Acción Climática organizada por el Secretario General de las Naciones Unidas, que se celebrará paralelamente a la Reunión de alto nivel sobre la Cobertura Sanitaria Universal, se presentarán dos compromisos sanitarios fundamentales: reducir las emisiones de carbono y la contaminación atmosférica, y estimular la inversión en materia de lucha contra el cambio climático, salud pública y desarrollo sostenible.