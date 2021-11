La OMS reclama un acuerdo común y jurídicamente vinculante entre naciones para responder a futuras pandemias

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reclamado un acuerdo común y jurídicamente vinculante entre naciones para responder a futuras pandemias; "un acuerdo forjado a partir del reconocimiento de que no tenemos futuro sino un futuro común", ha señalado en la Asamblea Mundial de la Salud, que celebra una reunión extraordinaria con el objetivo de acordar un tratado de preparación y respuesta ante futuras crisis sanitarias.

La falta de intercambio de información y datos por parte de muchos países en los primeros días de la pandemia han obstaculizado la capacidad colectiva; del mismo modo, la falta de intercambio de muestras biológicas obstaculizó la capacidad colectiva para comprender cómo evolucionaba el virus"; mientras que la falta de intercambio de equipos de protección personal, pruebas, vacunas, tecnología, conocimientos técnicos, propiedad intelectual y otras herramientas, obstaculizó la capacidad colectiva para prevenir infecciones y salvar vidas.

En definitiva, ha señalado ante los principales responsables de salud de los 192 estados miembros, la falta de un enfoque global "consistente y coherente" ha resultado en una respuesta "fragmentada e inconexa", que ha generado malentendidos, desinformación y desconfianza. "El tejido del multilateralismo se ha deshilachado", ha afirmado Tedros, para quien la Covid-19 ha expuesto y exacerbado debilidades fundamentales en la arquitectura global para la preparación y respuesta ante una pandemia.

Las principales debilidades han sido una gobernanza compleja y fragmentad; una financiación inadecuada; sistemas y herramientas insuficientes, y mecanismos voluntarios no han resuelto estos desafíos. Por tanto, ha reclamado acuerdo jurídicamente vinculante entre naciones; "un acuerdo forjado a partir del reconocimiento de que no tenemos futuro sino un futuro común".

"La unión de naciones para encontrar un terreno común es la única manera de lograr un progreso sostenible contra las amenazas comunes. No es perfecto ni una panacea. Se necesita un compromiso, nadie obtiene todo lo que quiere, pero eso es mejor que tantos que se pierden lo que necesitan", ha añadido.

"Ha llegado el momento de que los países acuerden un enfoque común y vinculante para una amenaza común que no podemos controlar ni prevenir por completo, una amenaza que proviene de nuestra relación con la naturaleza misma", ha advertido Tedros.

OBJETIVO: COBERTURA UNIVERSAL SANITARIA

"Los sistemas de salud continúan abrumados. Millones de personas se han perdido los servicios de salud esenciales que salvan vidas para las enfermedades no transmisibles y la salud mental. El progreso contra el VIH, la tuberculosis, la malaria y muchas otras enfermedades se ha estancado o retrocedido. Millones de niños se han perdido las vacunas para otras enfermedades potencialmente mortales y meses de educación", ha continuado.

Pero además, ha continuado, "millones de personas han perdido sus trabajos o se han sumido en la pobreza. La economía mundial todavía está abriéndose camino para salir de la recesión. Las divisiones políticas se han profundizado, a nivel nacional y mundial. Las desigualdades se han ampliado".

"Sin contar que la ciencia ha sido socavada y la desinformación ha abundado. Y todo volverá a suceder a menos que ustedes, las naciones del mundo, puedan unirse para decir con una sola voz: nunca más. En el fondo, la pandemia es una crisis de solidaridad compartida", ha afirmado.

Así, ha añadido que la crisis de la COVID-19 es una "poderosa demostración" de que la salud "no es un lujo, sino un derecho humano; no un costo, sino una inversión; no simplemente un resultado del desarrollo, sino la base de la estabilidad y seguridad social, económica y política".

"En los próximos meses y años, otras crisis demandarán nuestra atención y nos distraerán de la urgencia de actuar ahora. Ahora es el momento de que todos los países tomen la decisión de invertir en un futuro más saludable, seguro y justo. La seguridad sanitaria mundial es demasiado importante para dejarla al azar, la buena voluntad, las corrientes geopolíticas cambiantes o los intereses creados de empresas y accionistas", ha explicado en su discurso, donde ha señalado directamente a la una necesaria cobertura universal de salud, construida sobre la base de la Atención Primaria.