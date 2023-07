La OMS pide mejorar el acceso a las pruebas de infecciones de transmisión sexual para frenar el aumento a nivel mundial

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho un llamamiento a mejorar el acceso a las pruebas y los servicios de diagnóstico para frenar el aumento global de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Durante la pandemia de COVID-19, muchos países habían notificado una baja cobertura de los servicios de prevención, pruebas y tratamiento de las ITS, lo que ha dado lugar a "un resurgimiento en todo el mundo", según ha advertido la OMS a través de un comunicado.

Los países con una buena vigilancia de las ITS, como Estados Unidos y el Reino Unido, están notificando un aumento de las ITS. Además, la OMS apunta que varios países informan "cada vez más" de fallos en las recomendaciones actuales de tratamiento de la gonorrea.

"Resulta preocupante la propagación de un clon de 'Neisseria gonorrhoea' muy resistente a la ceftriaxona en países asiáticos como China, Japón, Singapur y Vietnam, así como en Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda y el Reino Unido", han avisado.

Cada día se contraen más de un millón de nuevas infecciones de transmisión sexual, lo que plantea un "importante reto sanitario mundial". Sin embargo, el organismo lamenta que el seguimiento y la comprensión de las tendencias de las nuevas ITS en los países de ingresos bajos y medianos "se ven dificultados por el acceso limitado a las pruebas diagnósticas".

"Las pruebas y el diagnóstico precoces son fundamentales para detener la propagación de las ITS. Cuando no se tratan, algunas ITS pueden tener consecuencias irreversibles a largo plazo y algunas pueden ser potencialmente mortales", ha señalado la jefa de Infecciones de Transmisión Sexual de los Programas Mundiales de VIH, Hepatitis e ITS de la OMS, Teodora Wi.

El organismo ha publicado nuevas orientaciones que incluyen perfiles de productos diana para las tecnologías de diagnóstico en el punto de atención de la sífilis ('Treponema pallidum'), 'Chlamydia trachomatis', 'Neisseria gonorrhoeae' y 'Trichomonas vaginalis', con el fin de facilitar el desarrollo de pruebas diagnósticas de calidad de las ITS.

En este sentido, la OMS recuerda que los recientes avances científicos en el tratamiento y las tecnologías de las ITS, así como los métodos innovadores de prestación de servicios, brindan "una importante oportunidad para acabar con las ITS como problema de salud pública de aquí a 2030".

Sin embargo, también reconocen que las grandes variaciones en la inversión, la madurez y el rendimiento de los sistemas de vigilancia de las ITS entre los países "sigue siendo un reto".