La OMS se muestra "profundamente preocupada" por el "significativo aumento" de la polio

Publicado 30/05/2019 14:14:09 CET

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Emergencia con arreglo al Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud (IHR, por sus siglas en inglés) se ha mostrado "profundamente preocupado" por el "significativo aumento" de los casos del virus salvaje de la poliomielitis (VPM1) en 2019, en particular en Pakistán, donde ya se han notificado 15 casos.

El organismo lamenta que en Pakistán la transmisión sigue siendo "generalizada", como lo indica el número de aislamientos ambientales positivos en muchas zonas del país, y que la proporción de muestras que detectan el VPM1 está aumentando. "El aumento de la tasa de infección durante lo que suele ser la temporada baja puede anunciar tasas aún más altas de infección en la próxima temporada alta, a menos que se tomen medidas correctivas urgentes", avanzan.

La Comisión también ha evidenciado su "preocupación" por los ataques a los profesionales sanitarios responsables de la vacunación y a la policía que los protegía, así como la "creciente negativa" de las personas a aceptar vacunarse. "Aunque comprendemos que las recientes elecciones y la transición política pueden haber afectado a la ejecución del programa de erradicación de la poliomielitis, ahora es esencial que el nuevo Gobierno renueve sus esfuerzos. El programa de erradicación en Pakistán ya no va por buen camino", advierten.

Por otra parte, han aplaudido el "alto grado de cooperación y coordinación" entre Afganistán y Pakistán para llegar a las poblaciones nómadas de "alto riesgo" de contraer polio, que "a menudo cruzan la frontera internacional". En otros países, como Nigeria, celebran que no se ha detectado ningún caso de VPM1 durante más de dos años y medio. "Es posible que África pueda ser certificada libre de polio a principios de 2020", anuncian. Sin embargo, matizan que "esto requerirá una evaluación cuidadosa del riesgo de no transmisión en las zonas inaccesibles de Borno (Nigeria) y en otros países de la región en los que no se confía en la vigilancia".

En cualquier caso, el Comité ha concluido que el riesgo de propagación internacional del virus de la poliomielitis "sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional", y ha recomendado que se prorrogaran las recomendaciones provisionales durante otros tres meses.