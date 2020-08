La OMS lanza una Comisión en Europa para "repensar" las prioridades políticas en pandemias

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Regional de la OMS para Europa ha convocado una Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible para "repensar" las prioridades políticas como respuesta a las pandemias.

Tras identificar y revisar las evidencias científicas pertinentes, la Comisión extraerá lecciones de las formas en que los sistemas sanitarios de los distintos países han respondido a la pandemia de COVID-19 y formulará recomendaciones sobre inversiones y reformas para mejorar la capacidad de recuperación de los sistemas sanitarios y de atención social.

La Comisión también tratará de lograr un consenso sobre esas recomendaciones y de elevar la atención sanitaria y social como prioridades sociales y políticas, reconocidas como fundamentales tanto para el desarrollo sostenible como para la cohesión social.

La Comisión estará presidida por Monti, presidente de la Universidad Bocconi y ex primer ministro de Italia y ex comisario europeo. Estará integrada por ex jefes de Estado y de Gobierno, distinguidos especialistas en ciencias de la vida y economistas, directores de instituciones de atención sanitaria y social y dirigentes de la comunidad empresarial y las instituciones financieras.

"Nuestro objetivo es situar la salud en el primer lugar de la agenda política dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y reforzar la capacidad de recuperación de los sistemas de atención sanitaria y social en los 53 Estados Miembros de la Región Europea de la OMS. Esta nueva Comisión Paneuropea reúne colectivamente los conocimientos y la sabiduría de una red continental de dirigentes, encargados de la formulación de políticas, científicos y la sociedad civil para identificar, formular y abordar cuestiones clave sobre el futuro de los sistemas de atención sanitaria y social en la Región Europea de la OMS", ha comentado el director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge.

"Es un honor para mí presidir la nueva Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible. Esta pandemia ha agravado las desigualdades y divisiones que paralizan nuestras sociedades e impiden el progreso del desarrollo sostenible. Considero que la decisión de la OMS de establecer esta Comisión independiente de alto nivel es un paso progresivo hacia la configuración de un enfoque más eficaz e integrado de la salud y el bienestar, como base del desarrollo sostenible. Me complace que la Comisión pueda contar con un Coordinador Científico del calibre del profesor Elias Mossialos, fundador y director del Departamento de Política Sanitaria de la LSE", ha comentado Monti.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y Hans Henri P. Kluge presentarán conjuntamente la Comisión cuando celebre su reunión inaugural el 26 de agosto. También se celebrará una reunión informativa para la prensa ese mismo día. La Oficina Regional de la OMS para Europa se reunirá y actuará como secretaría de la Comisión y apoyará la producción del informe de la Comisión.

Con el apoyo de un Consejo Consultivo Científico, la Comisión supervisará y dirigirá la recopilación y el examen de las pruebas pertinentes por una red de investigadores, profesionales y científicos de toda la región. La Comisión deberá completar su labor y presentar su informe final para septiembre de 2021.